台北捷運日前宣布，於台北車站板南線2號詢問處旁入口閘門處，試辦增設紅外線熱顯像儀即時偵測旅客體溫，如發現旅客體溫異常超過37.5度，將再透過耳溫槍進行複檢，確認發燒將主動關懷並協助就醫。圖／取自台北捷運網站

因應武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情，台北市副市長黃珊珊今（9）日表示，將在台北捷運幾個運量較大的轉運站設紅外線熱顯像儀，複檢耳溫超過38度將拒載，預計3月底上路。

黃珊珊今天主持北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組應變會議，針對北捷全線是否將從三月中起，改採全面量測體溫？她會後受訪時回應，目前已訂購大約20台左右的紅外線體溫感測器，預計會在北捷營運路線中幾個運量較大的轉運站先設置，希望能藉此加強旅客篩檢。

黃珊珊表示，今天上午市府也針對如果遇到尚未進捷運站的疑似發燒旅客，後續究竟應該單純拒絕進站、或是進一步提供相關協助的問題加以討論，她說，由於目前北市已有「防疫計程車」的措施，市府目前也正在研擬如何利用市府現有措施，來對疑似發燒旅客提供協助，而非單純拒絕進站搭乘。

黃珊珊指出，台北捷運全線營運中共有超過100多個站，不太可能全面設置紅外線體溫感測器，第一階段在運量較低的捷運站可能就沒辦法優先設置，目前市府規劃優先在兩條捷運線交接的轉乘站設置，因為這些轉乘站進出人次比較多。

黃珊珊強調，市府會更細緻的針對公共運輸乘客研擬如何提供更進一步的協助，其實「社區防疫」的重點就在於，在各種不同地點都找到有可能受感染的人，並且盡速把感染的可能性限制、撲滅，她說，小站體的捷運站可能就沒有辦法做到全面性，但是因為台鐵、高鐵以至於各項公共運輸都有相關措施，北捷應該也要有相關的規劃。

她說，既然要有篩檢作為，在篩檢完後，就如同社區防疫一樣，政府要儘快限制以及撲滅疫情，這就是社區防疫的功能；至於北捷的篩檢設備，儀器大約會在3月20日到位，實際上線可能會在3月底。

中央社報導，台北捷運客服中心主任凌啟堯說明，已緊急採購16台紅外線熱顯像儀，優先設置於運量大及觀光客等較多的台北車站、西門站、板橋站、市政府站、龍山寺站及忠孝復興站。