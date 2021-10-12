美國總統拜登一句「台灣協議」，讓國內外媒體人仰馬翻，但美國立刻澄清，美國一中政策不變，拜習也沒有談到新的台灣協議。圖／擷自白宮flickr

10月初，兩國中國各搞各國慶日，老共為了證明沒有缺電問題，共機持續擾台，拜登被逼得出來喊話，但是一句「台灣協議」出口，國內外媒體又人仰馬翻，因為這句話前所未聞。

紅色媒體的解讀，照樣棒打台灣，宣揚美國示弱，拜登早就向老共求和，暗示習拜有私相授受，對台灣不利，連風向轉變的話都出來了，而且暗示美國不會護台，只要開戰，台灣將被出賣等等，一副專業知美派模樣，美國國務院擔心一句話被老共製造假訊息，成為認知作戰材料，趕快出來解釋滅火，說白了，「台灣協議」就是美國會維持護台老路線，態度堅若磐石，簡單說：美國不同意老共用戰爭解決中台兩國，或「兩個中國」爭端，這句話以「台灣協議」為主角釋放出來，與過去美國用堅持「一中政策」發言，完全不同，習近平應該明白：發動攻擊台灣，等於攻擊美國，美國不會坐視，最近，美國蓋洛普民調也顯示：美國人民主張派軍護台的支持度來到43％，這是史上最高，台灣願戰民調才60％，在反戰氛圍下的美國社會，43％算是很高支持度了。

中共利用大外宣，和台灣紅色媒體進行「中強美弱」的帶風向認知戰，目的是掩飾目前中國內部的政治經濟亂象，政治方面：習近平和江派鬥爭來到最高點，過去江所栽培政法，國安，治安高幹紛紛被落馬，而經濟方面，因為恆大引發金融風暴尚未解決，黃河大洪峰，在產媒山西製造災難，27座礦坑全毀，使缺媒，缺電更加嚴重，李克強表示：動力媒價格從一大卡5000上漲到8000，電價調漲20％已經無法避免，到時候通膨會更加嚴重，不只底層人民生活更苦，中小企業倒閉潮更無法避免。

強勢監管造成三千萬失業大軍

習近平這次對民生產業的強勢監管，至少造成三千萬失業大軍，這些失業者將成為維穩大患，中央政府已經束手無策。

雖然美國媒體和參議員建議：美國應該改變對台灣模糊政策，遏止中共野心，拜登目前尚未走到這一步，但是美國為了在護台議題上堅定表態，這一次，華爾街日報罕見揭露：美國陸戰隊長期在台灣支援訓練台灣軍隊，華府並不否認，這與過去作法完全不同，1961年，美國為了支援西藏抗暴運動，在科羅拉多州赫爾軍營培養康巴義勇軍，這批受訓西藏人在機場登機，無意中被民衆發現，美國軍方不但施壓媒體不准報導，目擊者也被警告，可見事件敏感，這次，美國大方踩上老共紅線，證明美國對抗中共已經成為定局。

1979年美台斷交後，美國軍事顧問團退出台灣，隨著鄧小平回歸經濟改革議題，台海也相對安定，1996年，台灣人民直選總統觸怒中共，曾經發生飛彈危機，在美國航母壓境下，解除危機，台灣在邁向正常國家路上又進一步。

2013年，習近平強勢崛起，改變江澤民悶聲發大財策略，以大國姿態顯示野心，中台間的平靜歲月開始受到破壞，2016年，民進黨以護台理念獲台灣人支持，拿到政權，從親中轉向抗中，老共對台灣軍事施壓，也日漸增加，執政黨也更加親美，估算，美國陸戰隊在台灣長駐支援，應該是2020年，這些軍人來自黑水公司。

美國黑水公司定位私人保全和傭兵，成立於1998年，由美國退役的海豹部隊組成，藉以延續退伍軍人戰爭生命，黑水公司的僱傭兵在阿富汗戰爭、伊拉克戰爭，都可以見到黑水軍人身影，黑水公司更是美國共和黨幕後金主。

前幾天，美國海軍部說：他們的任務就是防止老共佔領台灣，話剛說完，美國戰狼核潛艦從南海接近海南島地方浮出水面，宣稱撞到異物，其實是故意告訴老共：美軍早已兵臨城下，隨時可以摧毀中共航母，美國戰狼核潛艦有航母殺手稱號，一艘潛艦可以摧毀一個航母戰鬥羣，老習才真的嚇到。

老共對台灣遲遲不動手，問題不在怕犧牲，而是怕輸，只要打敗戰，接著就是政權崩潰，中國大亂，這才是習近平最擔心，美國邀集盟軍助陣，擺明要以多勝寡，所以習近平怕了，這幾天來台打卡共機也逐漸少了。



2021.10.2美國戰狼核潛艦「康涅狄格」號（SSN 22）在印度洋-太平洋地區的國際水域作業時從南海接近海南島地方浮出水面，宣稱撞到異物。示意圖／擷自美國海軍檔案照片，Thiep Van Nguyen II