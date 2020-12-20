從修理機械到溪流出海口及水庫抽泥作業，陳萬來數十年來努力不懈，他用自身經驗與專業改造雙軸抽泥絞刀頭，不僅大幅提升抽泥效率，更延長石門水庫使用年限。陳萬來憑著抽泥數十年的經驗，打造極具效率的抽泥作業平台與系統。圖／陳培峯

自1964年建造的石門水庫，累積至今的淤泥量已佔去水庫容積的三分之一。在水庫中央有一批人員，每天24小時輪班不間歇地進行抽泥作業，確保取水口不受泥沙淤積影響，這就是陳萬來所帶領的工作團隊。

器修到製作 開啟抽泥大門

談起與抽泥行業的淵源，陳萬來年輕時其實是從黑手學徒做起，學習修理汽車、挖土機及抽砂船等機械，隨著經驗不斷累積，打造整艘抽砂船也難不倒他。有著這樣的專業技術，當年的老闆力邀陳萬來入股，於是他從單純修理技師，正式踏進抽泥相關行業。

陳萬來起初從事溪流出海口的抽泥工作，基隆河、淡水河都曾是他的工作範圍。自1990年代開始，他承接起石門水庫的抽泥業務，原先在水庫中游的阿姆坪，最近6、7年，才轉至下游靠近水庫壩前取水口的大灣坪進行抽泥浚渫。



陳萬來手中的搖桿，能操作抽泥絞刀頭在水中的深度。圖／陳培峯

陳年淤積 從困難中求變

水庫上、中、下游沉積狀況各有不同，陳萬來分析各區段差異，在水庫上游，沉積的主要是砂石類；到了中游，除了砂之外，開始有泥類堆積；而下游，自然是顆粒最小也最難清的淤泥。

下游抽泥作業充斥著許多困難，原因是現在所抽取的淤泥，根據估算，基本上是25年至30年前就沉積在水庫底的陳年老泥，淤泥經過數十年的時間，變得更加黏固，因此大大加深抽泥的難度。下游不時也會碰到像是沉木、漁網、塑膠等沉積物，一旦這些障礙堵住抽泥管線，陳萬來團隊就必須升起水面下的管線，拆卸管路並清除堵塞物，每次都需花上至少1小時，才能將管線重新放回水庫。



石門水庫中央的抽泥船運作時，由浮標下方的管線來輸送淤泥。圖／陳培峯

改良機具 清淤節水高效能

擁有幾十年經驗的陳萬來，從先前製作的抽泥機具，改裝出八噸雙軸抽泥絞刀頭。有別於以往透過高壓噴水泵浦將底層黏著的淤泥沖散，雙軸絞刀頭就像犁田，能充分攪散沉積的淤泥，不僅提高效率，也能將較小的沉木直接絞碎抽出。在雙軸絞刀頭運作下，石門水庫一天可抽出1萬立方公尺的淤泥，幾乎是過去的2倍量。此外，陳萬來所研發的油壓系統還能防止浸水、抵抗高水壓，足以應付水底下約80米至85米深度的抽泥作業。

多數人知曉石門水庫，但不曉得在水庫有著這樣日以繼夜工作的一群人，陳萬來面帶微笑表示，石門水庫對於桃園的民生、農業、工業等用水相當重要，只要對市民有所助益，抽泥這份工作，肯定會繼續下去的。



整座抽泥船由陳萬來一手設計與打造，這已是第六代改良的版本。圖／陳培峯

※本文轉載自 《桃園誌》No：66