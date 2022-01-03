紀金池先生，台北市惠盲教育學會創始人，3歲失明，自小只能在家幫忙打零工，難以求職就業。

1961年，紀金池聽說羅東陳五福醫師創辦慕光盲人重建中心開始招生，他前往該校就讀，由於學習成績優異校方建議他繼續進修，在慕光結業後，他被保送到台灣神學院宗教教育系就讀，之後又有機會前往美國深造。由於他的按摩技術很好，美國的學校校長幫忙他申請移民護照，讓他全家得以到美國居住並讓孩子在美國接受教育。

1975年紀金池回台灣創辦兩個視障機構幫助盲人，一是盲人有聲圖書館，另一個是台北市惠盲教育學會，這都是要提升視障者知識水準和生活技能的機構，也是由社會熱心人士以及民意代表協助才能成立的民間團體，迄今已運作了46年，紀金池先生一直秉持回報陳五福醫師栽培的恩情，希望效法陳五福醫師照顧盲人的作法來回饋給台灣社會的盲人。

由於機構會館老舊，紀金池先生在訪問中表示，希望能遷址新建，正在籌募經費。由於他每週都收聽陳永興醫師的節目，常介紹有愛心的醫師故事，令他十分感動，就毛遂自薦寫信給陳醫師，問陳醫師是否可採訪他，並介紹他的盲人教育學會和他的理想志業，就讓我們來聆聽這位有愛心的盲人教育家感人的奮鬥事蹟，也希望更多聽眾朋友共同來關心盲人的教育和工作機會。



紀金池（左）的實地按摩教學。圖／惠盲教育學會提供



惠盲教育學會簡介。圖／惠盲教育學會提供



舉辦勞動力重建運用處按摩推廣活動。圖／惠盲教育學會提供

支持惠盲教育學會捐款

郵政劃撥帳號：17897566

戶名：台北市惠盲教育學會

相關影音