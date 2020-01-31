台北市長柯文哲今（31）日表示，台灣不可以被排除在世界防疫體系之外，國際外交要出怪招角力就來吧，但只有醫療不行，中國方面還是要思考，「你每一樣都封殺我，那我當然跟你拚了。」圖／台北市政府提供

中國武漢肺炎（新型冠狀病毒2019-nCoV）蔓延，台灣卻被排除在世界衛生組織（WHO）防疫體系外，對此，台北市長柯文哲今（31）日表示，中國大陸就是不信邪，台灣不可以被排除在世界防疫體系之外，中國大陸方面還是要思考，「你每一樣都封殺我，那我當然跟你拚了。」

根據中國官方統計，中國境內的武漢肺炎確診病例已有9692例，逼近1萬，死亡病例213例，台灣目前也有9例確診，日本、美國、加拿大等都表示必須讓台灣參加WHO。

針對環狀線車廂內的消毒與防疫措施，柯文哲今天出席捷運環狀線通車典禮聯訪時回應，現在是每小時消毒一次，消毒沒問題，該做的反正捷運公司本來就有一定的SOP，新的路線進來是按照原來的SOP繼續運作。

媒體詢問，他和新北市長侯友宜都有戴口罩，但是蔡英文總統和交通部長林佳龍都沒有戴，在密閉空間，是否可以給他們一些建議？柯文哲說，「我們每個都戴，他們就可以不用戴了。」

關於世衛組織排除台灣加入國際緊急防疫會議，柯文哲指出，他講過很多遍了，中國大陸就是不信邪，台灣不可以被排除在世界防疫體系之外，他上一次講過，國際的外交場合要互相出怪招、要角力，那大家都來吧，但只有醫療不行，交戰兩國也不會轟炸對方的醫院，所以應該讓台灣可以參加WHO，他覺得中國大陸方面還是要思考，「你每一樣都封殺我，那我當然跟你拚了」。