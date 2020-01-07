時代力量今（7）日公布「主權正義」政見，提出「對抗侵略，完善民主防衛法制」、「防制紅媒，真正捍衛言論自由」、「經濟自主，強化機敏產業保障」、「監督把關，防止中資擾亂市場」、「普世價值，台灣為名走向國際」等五大主軸，強調持續強化民主防衛機制，提升台灣整體自主性。

時代力量不分區候選人邱顯智表示，中國的威脅滲透是台灣主權最大的威脅，當中國的滲透侵略成為事實，強化民主防衛法制就是義務。過去四年，時代力量提出「完善對中協議監督機制 「退將、退休公職赴中參與中共慶典，取消退休俸」、「防堵中資違法投資」、「加重洩密中國罰則」及「反併吞滲透法」等，都在國會得到具體成果。

針對「對抗侵略，完善民主防衛法制」，邱顯智指出，包括「完善對中協議監督機制」、「持續強化反滲透法制」、「宗教財團法人財務透明」等尚未完成的部分，時代力量未來仍會持續努力，特別是針對「防制紅媒，真正捍衛言論自由」，反紅媒「廣電三法」修正案未獲排審，時代力量將持續推動，以根絕中國勢力對我國廣電媒體事業的滲透控制。

「經濟自主，強化機敏產業保障」方面，時代力量台北市議員林穎孟說明未來兩大推動重點，包括「督促主管機關積極查處，定期向立院報告違法中資查處狀況」，避免過去阿里巴巴違法來台僅裁罰12萬的離譜狀況；另主張「制定《經濟間諜法》，將核心技術視作國家核心利益，以刑罰嚇阻中國經濟間諜」，守護台灣經濟競爭力及自主性。

不分區候選人王婉諭強調，捍衛台灣主權，持續民主改革，實現國家正常化，是時代力量自創黨至今始終不變的目標。為了實現這個目標，除了對外防止中國的威脅滲透，我們也必須持續推動民主深化的各項改革，讓民主及人權等普世價值在台灣生根，讓台灣人對自己的民主更有自信。

王婉諭以家長角度提到，對孩子來說，台灣就是台灣，並不是中國的一部分，這是事實。孩子們曾到國外旅行，他們知道自己拿個護照與中國不同。面對外國人的詢問，很自然地回答：「I am from Taiwan」，這就是真實的世界，也是我們要教孩子認識的世界，我們這一代的任務，就是把台灣變成更理想的國家，以台灣為名走向國際，留給我們的孩子更民主自由的未來。