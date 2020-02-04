「世界夢號」曾搭載武漢肺炎確診遊客，今（4）日抵達高雄港，疫情指揮中心禁人員下船。圖／取自星夢郵輪官網

中國廣東省疾控中心3日通報，「星夢郵輪」旗下的「世界夢號」出現3名最新確診的武漢肺炎（新型冠狀病毒2019-nCoV）患者，但3患者已返回中國，「世界夢號」今(4)日中午載著另一批旅客抵高雄港，高雄港務公司表示，目前世界夢號全船旅客與船員都未下船，並取消原定4日行程，疫情指揮中心則指出，不准船上旅客下船。

中國官方昨天通報，有3名最新確診案例曾搭乘編號「WD05200119」的星夢郵輪（Dream Cruises）旗下的世界夢號（World Dream）郵輪，1月19日從廣州南沙出發，共上下船乘客共4482人，船員1814名；3名確診患者已確定返回中國。

同艘郵輪載著另一批1871名旅客，2月2日從香港出發到台灣，3日下午停靠基隆港時，旅客獲准下船，於晚上23點駛離基隆港，今天下午抵達高雄港，目前全船旅客與船員均禁止下船。

星夢郵輪發表聲明，中國旅客於2月2日及3日確診為新型冠狀病毒肺炎，星夢郵輪也在第一時間展開調查；郵輪曾於1月24日入境廣州（南沙），該航次全體旅客和船員均於南沙碼頭進行嚴格的體溫檢測，有出現發燒情形的疑似病例後送至南沙疾控中心接受了新型冠狀病毒篩檢，全數呈現陰性反應。

聲明指出，星夢郵輪自1月26日起，已暫停旗下所有郵輪在中國的營運以及所有中國籍船員的流動與更替，且每日嚴格落實體溫檢測。

對此，中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，3名確診病例之前已下船治療，但因其他乘客列為接觸者，約有1200人，因此都不能下船，並要求必須徹底消毒才能讓旅客下船。