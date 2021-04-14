美國國會參議院外交關係委員會跨黨派成員推出最新法案，旨為加速處理受到中國政府迫害的維吾爾人申請難民庇護的程序。圖為位於新疆喀什市的所謂職訓中心。圖／擷自公視新聞影片

美國國會參議院外交關係委員會跨黨派成員推出最新法案，旨為加速處理受到中國政府迫害的維吾爾人申請難民庇護的程序。此前，眾議院也出台類似的法案，為受壓迫的穆斯林少數族裔提供難民協助。

由民主黨聯邦參議員庫恩斯（Sen. Chris Coons, D-DE）和共和黨聯邦參議員魯比奧（Sen. Marco Rubio, R-FL）共同推出的《維吾爾人權保護法》（Uyghurs Human Rights Protection Act）將給予受到北京當局迫害的維吾爾人和其他少數民族群體第二類優先難民身份，並具備資格獲得美國政府處理其難民申請的優先順序。

根據內容，法案適用對象包括在新疆或已逃離新疆自治區的、受到迫害或有充分理由擔心將面臨迫害威脅的維吾爾族人和其他以突厥語系或穆斯林為主等少數民族及其家人和親屬。

法案提到，美國目前積壓了大約360萬件入境簽證申請等待處理，某些特定簽證等候時間為5到18年不等。

議員們認為，法案將簡化受到迫害的維吾爾人申請赴美程序，同時鼓勵其他盟友和國際夥伴採取類似的政策。

「美國必須要持續發聲譴責中華人民共和國在新疆侵犯人權的行為，我們也必須要為維吾爾人和所有因其宗教或民族認同而面臨迫害的其他人提供保證和保護，」參議院人權小組黨團共同主席庫恩斯參議員在聲明中說，「為了有效與中國競爭，我們必須展現出我們自身最好的一面，包括踐行我們的價值觀並歡迎那些曾被不公正監禁或被迫逃離新疆的人。 」

「正當中共持續犯下包括種族滅絕和反人類罪等令人震驚的侵犯人權罪行時，我們需要採取緊急行動來結束這樣的暴行，並為在新疆面臨迫害的維吾爾人和其他人提供協助，」共和黨聯邦參議員魯比奧在聲明中表示。

此前，推出法案的庫恩斯和魯比奧曾在上個月率領13位兩黨參議員致函國務卿布林肯，敦促美國政府採取更多措施協助受到迫害和麵臨迫害威脅的維吾爾人和其他少數民族穆斯林取得赴美的難民保護。

除此之外，庫恩斯和魯比奧上個月還推出一項決議案，譴責中國政府對其新疆地區維吾爾人和其他少數民族穆斯林的對待，同時呼籲針對有關暴行和犯罪行為展開國際調查。

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在今年1月卸任前夕宣布，中國政府在其西北部新疆地區的對維吾爾人和其他穆斯林為主的少數民族進行大規模鎮壓，包括使用拘留營和強制節育，犯下了種族滅絕和反人類罪。

國務卿布林肯（Antony Blinken）認同川普政府做出的中國政府對新疆維吾爾穆斯林的對待構成種族滅絕和反人類罪的認定。

中國多次予以反駁，並譴責說，這是美國政客和團體「造謠」。

民主黨聯邦眾議員多伊奇（Rep. Ted Deutch, D-FL）和共和黨聯邦眾議員迪亞茲.巴拉特（Rep. Mario Diaz-Balart, R-FL）上個月也曾在眾議院推出類似的法案，支持為受到迫害的維吾爾人和其他少數民族提供赴美的難民庇護。

隨著各界關注新疆人權問題的程度逐漸升高，愈來愈多的兩黨議員對於國會通過法案為受到迫害的維吾爾人加速處理難民申請的前景表示樂觀。

根據路透社報導，一位未透露姓名的國會幕僚表示，參眾兩院所提出來的法案版本具有高度類似的目標。「我們認為這是容易取得兩黨支持的領域，」他說。

不過，參眾兩院接下來的議事日程十分繁忙，目前仍不清楚法案何時能有進一步發展。