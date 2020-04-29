澳洲與中國外交關係因武漢肺炎更趨緊張，雙方言詞交鋒，砲火四射。澳洲政府日前要求中國接受國際組織進行「獨立調查」，遭中國強烈反彈，威脅抵制澳洲商品。此言論更加惹惱澳洲政府，澳洲貿易部長西蒙·伯明翰(圖)表示，澳洲外交部和貿易部已經要求中國駐澳大使做出解釋，同時回擊不受中國經濟威脅。圖/取自Simon Birmingham 臉書

全球武漢肺炎疫情逐漸趨緩，各國對中國展開問責與求償行動，澳洲政府日前要求中國接受國際組織進行「獨立調查」，遭中國強烈反彈，中國駐澳洲大使成競業27日威脅，若澳洲堅持調查中國，中國可能祭出不吃澳洲牛肉、不去澳洲留學等抵制。此言論更加惹惱澳洲政府，要求成競業做出解釋，並強烈表態不受中國經濟威嚇。

澳洲與中國外交關係因武漢肺炎更趨緊張，雙方言詞交鋒，砲火四射。澳洲總理莫里森日前表示，澳洲計畫於5月舉行的世界衛生組織年度大會上針對病毒起源提出進行獨立調查的建議，同時，莫里森最近也分別與美國、德國、英國、法國等國領導人通話，商討向中國進行索賠的計劃。

對於澳洲的發言，中國相當惱怒，中國駐澳洲大使成競業在本周一回擊，他語帶威脅指稱，中國消費者可能會從多方面對澳洲進行抵制，或許不喝澳洲的葡萄酒，不吃澳洲牛肉，不去澳洲旅遊，甚至不去澳洲讀書等。

澳洲立即反擊成競業的威脅言論，美國之音報導稱，澳洲貿易部長西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）表示，澳洲外交部和貿易部已經要求成競業對自己的言論做出解釋。伯明翰接受澳洲廣播公司電台訪問時強調，澳洲不會因為經濟威脅或經濟脅迫而改變在重大公共衛生事件的立場，正像我們不會改變在國家安全方面的政策立場一樣。

澳洲執政黨自由黨的詹姆斯·帕特森更是直接開嗆，「中國需要我們，我們不要忘了這一點。中國產業進口的許多東西，如鐵礦石、煤炭、天然氣等，都來自澳大利亞。」

中國外交部發言人耿爽則否認成競業的說法構成了經濟脅迫。耿爽說，中國大使的有關表態是對澳方近來的一些錯誤言行引起中國人民不滿的擔憂，也是對兩國關係可能受到影響的擔憂。這有什麼問題嗎？不知經濟脅迫這種說法從何談起？

美國之音報導指出，中國是澳洲的最大貿易夥伴，以2018-2019年統計，中國佔澳洲對外貿易的26%，總值約2350億澳元，中國是澳洲的煤炭、鐵礦石、葡萄酒、牛肉、旅遊和教育產品等最大的單一出口市場。