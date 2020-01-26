很多現代人愛狗成痴，尤其是老化社會，日本或美國，很多老人以狗為伴侶，一起生活，狗狗確實可以提供老人生活上的安慰，降低寂寞的感覺。圖／Pixabay

一、前言

故事要從我收養的流浪貓「多多」說起，發現「虎斑多多」的時候，是在我每日清晨散步的河堤步道，一隻母貓和五位小貓咪，正從河堤的藏身處排水溝中探頭探腦，模樣甚是可愛，有一隻貓比較機警，見到有人靠近，一溜煙爬到樹上躲起來，我猜想，這個河堤天地，應該是這一家人避雨的地方，至於貓為何出現在河堤公園，則很難去研究了。

有一天，我用食物把這一家貓，引誘到樹蔭下餵食，兩天後，我通知專門抓捕浪浪貓，進行結紮的「愛貓者協會」，在協會志工協助下，把母貓和另外五隻小貓抓到手，送進醫院手術，術後，我到醫院探望這一家貓星人，醫生說，如果你喜歡，可以領養一隻，於是「虎斑多多」就變成我生活中的朋友，多多很安靜，通常貓的本質就是安靜，有時候，我看書寫字時候，多多會在高處看著我，有點保護或者監看的味道，法國哲學家蒙田甚至讚譽，貓其實是動物中的哲學家，喜歡安靜思考，總之，這是我和虎斑多多的因緣。

在收養多多之前，我曾經收養過兩隻殘障，被拋棄的小狗，有一隻狗名叫「幸運」，「幸運」活了17歲，終老後，我幫他辦了一場火化的典禮，骨灰撒在寺廟的大樹下，另外一隻名叫「可樂」的單眼狗，還和我一起生活，並且成為多多的好朋友，多多喜歡在可樂身邊「撲街」，這是貓顯示對你友善的動作。

好萊塢連續以狗狗的生命旅程，拍出兩部感人的電影，《為了遇見你》和《狗狗的旅程》，故事裡讓狗狗經過幾次輪迴，最後回到主人身邊，還幫主人找到失聯的女朋友，故事相當感人，姑且不論，貓狗是否和人類，同樣具有靈魂，可以轉世投胎，但是，貓狗成為人類生活中重要的夥伴，甚至和人類心靈相通，確實有很多說不完的奇蹟和故事。

二、友情的開始

每天早晨，一天的開始，總和寵物有關，溜狗或者是餵食，西元前79年，維蘇威火山爆發後，淹沒了龐貝城，考古學者後來在火山爆發地點，挖出一些羅馬磁磚，發現磁磚上面畫著一個人帶著狗出門的溜狗圖案，可以證明狗變成人類的夥伴，進入人類生活圈，已經有很久歷史了。

早晨，我習慣被虎斑多多吵醒，因為牠餓了，多多的準時，比起手機鈴聲還管用，餵好貓狗後，就是帶著狗狗去溜一下，貓咪怕生，很少出門，有時候我會想，如果貓狗可以自己開啟他的食物罐頭，可能就不需要人類服務了，可是，這種人類和動物依賴關係，是很早就形成的，就好像松材線蟲和小墨天牛的關係。

松材線蟲是松樹森林殺手，專門啃食松樹樹幹，但是，松材線蟲無法從一棵樹移動到另一棵樹，所以必須靠著森林裡的小墨天牛的幫忙，通常，松材線蟲會攀附在天牛的背上，隨著天牛，移動到另一棵松樹覓食，這種依附關係，也會在人與狗的身上出現，動物學者說，狗是由野狼進化，成為豺狼，然後變成人類的寵物狗，這趟進化過程花上幾百年，過去，野狼必須獨力覓食，但是，寵物狗只要跟著人類，就可以吃到食物，所以，聰明的野狼，剛開始遠遠看著人類打獵後，去吃剩下的食物，後來觀看距離縮短，越來越靠近人類，結果就慢慢進化，變成狗了，這也是人類和狗狗最早的友情，那是一種由食物所發展出來，非常美好的依存關係。

另外，考古學者在西班牙一個稱為哥戈耶的岩石洞中，找到一群人骨和狗的骨頭葬在一起，這處遺址有3萬5000年，證實很久的年代，人類已經和狗發展親密的夥伴關係。

很多現代人愛狗成痴，尤其是老化社會，日本或美國，很多老人以狗為伴侶，一起生活，狗狗確實可以提供老人生活上的安慰，降低寂寞的感覺。

但是，沒有一個人比這位老兄更誇張。

1922年，印度一位名叫瑪哈巴特拉薩爾的大君，為他的寵物狗，辦了一場耗資百萬美金的婚禮，這隻寵物狗是一隻博美，迎娶另外一隻純種的母的博美狗，這位老兄的院子裡，一共圈養數百隻世界名貴的狗，而且有專人幫狗狗服務，洗澡按摩等等日常享受，從不缺乏，只能說，有錢人家的狗狗真的是好命。

有這種好狗命的，其實不少，聽說，中國明朝末年，因為戰爭飢荒，村子裡的狗狗，全被飢餓的百姓吃下肚，但是，清王朝貴族入關之後，把所謂「北京狗」帶了進來，而且只有皇室才能圈養，這些北京狗也過著很奢華的生活，傳說，慈禧太后也有一隻寵物狗，並請派了一位奶媽，從小狗時就餵人奶，這是第一次聽說，狗喝了人奶長大的故事，滿清統治時代，貴族家的狗，生活比人還富貴，這是一個很顛覆的世界。

北京狗是皇家寵物，但是，明末的戰爭飢餓，也養成中國人吃狗肉的習氣，廣東人愛吃狗肉，把狗肉稱為香肉，各界早有耳聞，目前，東北的朝鮮族更喜歡吃狗肉，還有一個地方，更是聞名世界，那就是廣西的玉林村，每年六月，廣西的玉林村要舉辦一次狗肉節，根據統計，每當這個節日一到，全中國的偷狗賊就會把偷來的狗賣到這裡宰殺，估計一年要吃掉3000條狗。

動保團體每一年抗議，但是，玉林還是年年舉辦，官方說，這是一種民間習俗，無法可管。

在飢餓的時候，狗變成人類食物，這樣的故事真的有點淒涼，但是，狗對人類的用處，當然不是只有被吃下肚而已，考察人類的歷史，我把狗狗的工作分成下列幾種，一、被訓練殺人的狗「獒犬」，二、看門的狗，三、送信的狗「二戰期間，德軍訓練小狗送信」，四、運輸狗「雪地的拉不拉多或哈士奇」，五、賽跑狗，六、緝毒狗，七、馬戲班狗，八、醫療狗「現代醫院使用」，九、導盲狗。

可見狗的智商驚人，只要好好訓練，就可以變成人類的左右手。

三、貓的旅程

談談貓吧，有關貓咪如何進入人類生活圈的傳說很多，有一個傳說是這樣的，有一隻流浪貓偶然來到一個農村的家裡，這時候，剛好是秋收季節，農民在夜裡必須輪流守夜，防止老鼠進入穀倉，把辛苦收成的穀物吃掉，突然間，農民發現這隻流浪貓嘴裡咬著老鼠出現了，農民大為驚喜，終於知道貓是老鼠的天敵，從此貓咪就成為人類的夥伴了。

這個故事比較簡單易懂，根據考古學家的報告，在約旦一處王族拉曼的墓地裡，出土的文物中，發現一位男士擁抱著一隻貓，一起入土，這處古墓距離現在已經1萬6000年之久，證明了貓咪很早就已經融入人類的生活了。

古埃及人最愛貓，從出土的文物中，到處有貓的圖騰，貓臉人身體的女神，叫做貝斯特，主管生命中的性愛，就可以證明這一點，埃及法老王的法律中，甚至訂出不可以虐待貓，家中的寵物貓死亡，必須以人死的方式埋葬，並且要剃掉自己的眉毛，表示哀痛，可見埃及人愛貓，已經到了癡迷階段。

波斯人知道埃及人不敢殺貓，所以戰爭的時候，波斯軍隊的前鋒，就在進攻的時候，手上帶著貓作伴，因為埃及士兵看到波斯人有貓為伍，就不敢下手殺貓，因此，埃及經常打敗戰。

埃及人愛貓傳統，也影響日後中東的伊斯蘭信仰，傳說，先知莫罕默德很喜歡貓，只要先知在聚會禮拜，講道說法的時候，懷裡總會出現一隻波斯貓，後來，基督教和穆斯林演變成宗教衝突的時候，基督徒就把貓咪說成魔鬼邪惡的代表象徵，最後在歐洲大陸，演變成一場對貓咪的大屠殺。



法國哲學家蒙田甚至讚譽，貓其實是動物中的哲學家，喜歡安靜思考。圖／Pixabay

四、貓咪的大災難

歐洲基督教社會反對穆斯林，所謂愛屋及烏，恨人恨貓，現在討論起來，這完全是出於無知和迷信，引發一場長達500年的貓咪大屠殺，間接造成歐洲鼠疫橫行，死去的貓咪數量無法估計。

殺貓要從一篇文章說起，

1232年，教宗格里高利9世，在《羅馬之聲》發表一篇文章，文章中提到一場他的夢境，夢境中，教宗看到一隻貓臉人身體的貓咪，坐在寶座上，被人讚頌，這是一場充滿邪魔鬼怪的聚會，人和貓咪一起性交，這場夢境文章來自教宗，在當時社會無異是一場天啟，因此貓咪從此被冠上邪惡的代名詞，加上穆斯林的先知喜歡貓，而且這兩種宗教，已經為了聖城耶路撒冷的爭奪，鬧到水火不容，於是，貓就成為教會和教徒打擊的對象，在德國的「聖路加節」節日上，很多人在教堂旁邊聚會，並燒起營火溝，然後把抓捕的貓咪投進火堆中，這種殺貓的宗教儀式，已經歷經數百年。

所有貓中，黑色的貓，被視為最邪惡，而且和異端信仰及女巫畫上等號，歐洲人相信黑貓具有神秘的魔法，如果家庭中有生病的人，只要黑貓跑到身體旁邊，就表示要把病人帶往地狱，台灣也有某種習俗，人往生的時候，嚴格禁止貓跑到身上，或棺木旁邊，認為這是不吉利，所以，這也是鄉下人遇到喪事，家人必須守靈的由來。

殺貓事件來到14世紀，歐洲的貓咪幾乎已經少見，下場是亞洲貿易商帶來的鼠疫，開始傳染，並開始在歐洲蔓延，甚至來到英國，當時很多人還認為傳染病的元凶是貓咪，甚至把同情貓的人打為異端，一起屠殺，放在十字架上放火燒，整個歐洲老鼠失去貓天敵，開始到處肆虐，死於鼠疫傳染病共2500萬人，是歐洲3分之1人口。

五、貓的療癒

如果拋開這些貓的不幸歷史，貓其實很療癒。

日本至少有三個小島，被稱為貓島，田代島，青島，佐柳島，原因是人少貓多，每個島上的貓咪數目，超過百隻以上，這些小島，只要搭上渡輪，就可以抵達，因此也吸引很多愛貓的人，聲名遠播海外，每年都有外國旅客來此朝聖，看著貓在小島上漫步曬太陽，其實是一件很解憂和療癒的事，聽說台灣北部的猴硐，也因為貓咪成群，發展出另類的觀光景點。

當然，都市人最簡單的療癒地方，不在遙遠的小島，走進東京都很多地方，都有咖啡館，招牌上還畫著幾隻貓，這是這一陣子最流行的貓咪療癒咖啡館，而且是有小貓陪伴的咖啡館，只要你進門消費一杯咖啡，就可以和店裡的小貓玩一整天，所以被稱為都市森林的療癒所在，如果你對哪一隻貓，特別有感情，還可以用預約方式包下時間，這種咖啡店也因為生意很好，在青葉或六本木越開越多，日本生活的都市人，步調緊張壓抑，被列為世界冠軍，紐約居於第二位，因此，找一隻貓咪來互動，確實是最佳舒壓的方式，心理學家也對都市人這樣的行為，表示鼓勵，更是助長了所謂貓貓療癒咖啡館的開業數量。

六、結語

有人問我，你養貓又養狗，到底你是愛貓多一點，或比較愛狗，對於這樣的問題，真的很難回答，日常生活中，一隻虎斑多多和一隻黑色波斯貓，是最佳好友，貓咪愛乾淨，這是狗狗比不上的優點，但是，貓缺乏狗的忠實，這也是貓的缺點，所以，很難去評比到底愛貓多或愛狗多，對於生活中的朋友，盡量公平看待，才是最高原則。

每次去動物醫院，總會遇到「愛貓團體」成員，有一位母親因為空巢期間，孩子離家，頓時寂寞，於是忍不住無聊，成為愛貓團體的最大台柱，他的家裡已經收養數十隻的流浪貓，聽到這個數目，我只能說，偉大啊。

她喜歡把所有的貓拍下生活照片，一一上傳給團體的貓友，這項愛貓成痴的運動，在很多城市中興起，我只能說，因為有這麼多的愛貓者，使我們的城市變得更可愛，更是善良洋溢。

（源雜誌133期，作者授權轉載）