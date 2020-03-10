武漢肺炎疫情狂掃歐美，金融市場一片腥風血雨，國價油價大崩跌，美股空頭氣焰高漲，美股早盤一度因標準普爾500指數跌幅達7%而暫停交易15分鐘，23年來首度觸發熔斷機制，仍然不住市場恐慌心理，道瓊工業指數終場狂殺2013點。

全球肺炎疫情無法止息，金融市場及國際油市風聲鶴唳，其中，石油輸出國家組織（OPEC）上週無法與以俄羅斯為首的產油夥伴達成減產共識，沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）隨後宣布多數外銷油品大降價，意圖搶俄羅斯的地盤。為期3年的產油限制協議破裂後，沙烏地阿拉伯與俄羅斯都揚言增產，導致國際油價崩跌。

綜合外電報導，倫敦布倫特原油價格今天跌幅24.1%，收在每桶34.36美元，創1991年波灣戰爭爆發以來最慘跌勢。紐約西德州中級原油（WTI）跌幅24.59%，收在每桶31.13美元，創4年來新低。

受到國際油價重挫衝擊，金融市場恐慌，全球多地股市呈現暴跌走勢，美股早盤一度因標準普爾500指數跌幅達7%而暫停交易15分鐘，23年來首度觸發熔斷機制。

美股恢復交易後賣壓依舊沉重，道瓊工業指數終場狂瀉2013.76點，跌幅7.79%，收在23851.02點；標普500指數大跌225.81點，跌幅7.6%，收在2746.56點；以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫624.94點，跌幅7.29%，收在7950.68點。

受到空頭襲擊，美國3大指數跌幅都超過7%，創2008年全球金融海嘯爆發以來最糟表現。