一項正在進行的調查顯示，至少有54名接受美國國立衛生研究院（NIH）資助的科學家因未披露他們與外國政府，特別是與中國政府的關係而辭職或開除。

美國《科學》雜誌週一首次披露稱，NIH於2018年啟動了針對研究人員外國關係的調查，在對87個機構的189名科學家的調查中，發現約70%科學家沒有向NIH披露他們獲得了外國資助，約54%沒有披露他們參與了外國人才計劃。

報告顯示，隱瞞參與中國的人才招聘項目「千人計劃」是主要問題，隱瞞的資金中有93%來自一家中國機構。

在絕大多數調查中，被調查的都是50多歲的亞裔男性。在接受調查的人中，約四分之三的人得到了NIH的資助，近一半人獲得了兩項資助，共計金額達1.64億美元。

NIH院外研究負責人勞爾(Michael Lauer)對《科學》表示，82%的調查對象是亞裔「並不令人驚訝」，因為「這是中國人才招聘計劃的目標」。

多年來，中國的「千人計劃」利用高薪吸引了大量美國科學家的加入。美國愈加擔憂中國利用這些科學家來盜竊美國的科學技術，對美國的國家利益構成威脅。

上週，哈佛大學的著名化學家利伯（Charles M. Lieber）被聯邦檢察官以虛假稱述罪名起訴，原因是他就自己與千人計劃的關係向聯邦當局作出不實陳述。