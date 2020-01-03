傳統農漁村的選票具有指標性的意義，當最樂天知命的農漁民，都透過選票來表達對施政的不滿時，也是另一種改朝換代的指標。圖／取自張嘉郡臉書

常言領袖是希望的化身，用以指引方向勇往直前，可惜台灣這幾任的總統都缺少這樣的特質，讓台灣正向下沉淪。而距總統大選只剩下1個多星期，總統候選人滿口酸言酸語，卻不見治國方略，值此關鍵時刻，讓人為台灣的前途感到憂心。過去執政的國民黨，透過政策性買票來爭取選票，遭當時在野的民進黨大加撻伐，如今角色互換，民進黨政府大灑幣的情況較以往有過之無不及，蔡總統還公開嗆聲「在野黨說我撒錢，我有本錢撒錢，我的錢都用在刀口上！」。事實上蔡政府端出的農漁業補貼、保價收購等措施，未必全部符合WTO規範，尤其現行農業各項福利津貼，已經占農委會總預算6成以上，再加上選舉期間承諾明年將增加的福利支出，不僅國庫負擔加重，也會對其他領域如科研、新創、管理等經費產生排擠效應，屆時要如何因應國外擁有價量優勢農漁產品（如花生、香菇、紅豆、蒜頭、美豬、鮑魚等等）大量進口的衝擊呢？何況蔡總統花的都是人民辛苦的納稅錢！

選舉期間蔡政府面對農漁產品價格波動，所展現超高的服務效率如：農糧署處理雲林縣花生收購；漁業署針對國內台灣鯛池邊價格出現短期波動，便立即啟動保價收購；還有農委會宣布調高配額外進口紅豆的關稅（達3成）；這些證明了過去政府官員面對產銷失衡，導致價格崩跌的束手無策，非不能也而是不為也！希望這樣高的施政效率選後能持續下去，並在面對當前農漁業所面臨的難題如：基層勞動力嚴重短缺、農地遭濫墾濫建、開放國外農漁產品進口衝擊、漁民作業面臨他國威脅等也能有同樣的作為！

農漁村選票具指標性

傳統農漁村的選票具有指標性的意義，當最樂天知命的農漁民，都透過選票來表達對施政的不滿時，也是另一種改朝換代的指標。其實面對政治、氣候無常，多數農漁民的期望不高，他們只想有個安穩的工作環境，平日辛苦種植或捕獲的魚可以賣出去並賣個好價錢讓一家溫飽，遺憾的是這些年政府的農漁業施政，並未能滿足這樣的期盼。面對兩岸關係的持續惡化、區域經濟合作組織台灣被排除在外、公海面積限縮暨全球漁業資源管理趨於嚴謹等等困局，蔡政府並未能拿出具體因應對策及績效，尤其對於親民黨宋楚瑜反滲透法斷農民財路的說法，由於中國大陸依舊是台灣農產品出口的首位，農漁民確實憂心忡忡，蔡政府即便於選舉前釋出多項討好措施，還是無法讓農漁民心安。畢竟平日不燒香，臨時抱佛腳的做法（包括候選人選舉時到處拜廟），在民智已開的台灣效果已經遞減。

農漁業等民生議題一向是總統大選關注焦點。在台灣經歷過多次總統大選，很少看到總統候選人的政見辯論是在論治國大政（如要把台灣帶向何方？要如何走出當前政經困局？如何拼經濟？如何加入區域經貿合作組織？如何確保漁場及漁民安全……等等），而是在互酸對手，互丟泥巴有失領袖格局；過去提問人係由多元代表組成，問題也多能切中時局，這次卻全部改由媒體人提問，有人問的不是國人關心的議題，而是候選人個人隱私，甚至有做球的嫌疑，有違媒體該有的公正性。整個辯論會，蔡總統只提了新農業、韓市長提農產外銷，均未提到漁民關心的議題，讓農漁民感到失望！

民以食為天，科技再發達人類還是需要靠糧食為生，農漁業的重要性很難完全被取代，而台灣農漁業的處境則每況愈下。從永續發展的觀點，農漁業迫切需要的是兼顧生態環境、食用安全、供需穩定的產銷體系，而今日的大補貼不但無助於國際競爭力的提升，也延遲了國內農漁業結構的調整，反可能成為明日的毒藥。未來無論誰當選，都應該從宏觀的角度，重新擬定台灣農漁業的發展對策，並將各類補貼暨福利措施予以制度化，方為國家之福！