高雄市長補選終於塵埃落定，儘管國民黨最後活動日推出老韓，為李眉蓁催票，希望韓流重現，可惜仍然無法如願，韓流一半隱沒了。

韓流失去魔力

根據6月6日罷免投票就已經知道，有25%的人坦承：曾經投票給老韓，感覺2018年被電視洗腦所騙，所以再用罷免投票，補正回來，創下93萬票成績，這也是台灣民主政治中創制、複決的可貴。

投票這一天，看到一則新聞：黃國昌接到老韓的違反選罷法告發單，直言：「根本是濫訴」，老黃去年揭發老韓擔任立委時期，公私不分，和雲林的岳父家裡砂石業，有牽扯不斷的關係，此案很可能對老韓的總統大選選情有所影響，因此老韓把老黃告上法庭，這讓我想到我和「中天電視」的官司，不只是一場台灣「言論自由」荒唐劇，更是大統派媒體對小獨派文人的霸凌。

2018年地方選舉，「中天電視」扮演的腳色，實在無須我多寫，選擇性吹捧特定政治人物，超過比率原則，所以被冠上「韓天電視」，如果沒有這個電視，不可能有造神，更不會有所謂韓流興起。投票前，我無意中在小吃店吃麵，發現「中天電視」新聞被鎖頻，老闆被我詢問時，表示有人出錢付費，所以不好轉台，但是，要深入詢問，老闆卻保密到家，不願意說明，這種情況不是單一現象，而是很普遍。作為記者的敏感，我認為案情不單純，但是，距離投票只有幾天，我認為選前發表文章，可能會干預選舉，所以留到選後的12月底才發文，文章是〈無知是通往奴役的道路〉，這篇文章發表時，老韓已經當選，自然沒有干預選舉的可能，沒想到文章引起劇烈回饋，四處轉貼，更沒想到高喊言論自由的統派大傳媒「中天電視」，竟然向我提告。第一次偵查庭，檢察署以不起訴處分結案，沒想到中天不棄不捨，雇用律師，持續申請再議，案件如今還在纏訟中，這也是讓我必須舟車勞頓，北上就訊的主因，對於大財團媒體來說，請幾位律師是小事，對我來說，沒錢請律師，資本家變成獨裁政府，利用司法的繁瑣，阻卻小人物的言論自由，這是我深深的體會。

我反省中天如此追殺，原因只有一個：我是第一位對統派媒體利用認知作戰，對台灣社會進行洗腦的「吹哨者」。我的文章因此引起社會注意，卻刺痛了長期對台灣灌輸「中共無害論」的媒體敏感神經，社會和校園也加入公民團體，推動了「轉台運動」，接下來又有「623反紅媒運動」，台灣社會也開始對存在台灣的「紅色協助者」開始留意；接著，有立委建議應該訂定「中共代理人法」，區隔媒體的立場身分，反擊中共對台灣滲透，中共花大錢收買台灣媒體和網路，進行所稱的「大外宣」行之多年，台灣不知不覺落入統戰陷阱，但是，因為我的吹哨，這些意料外的發展，也間接翻轉2019年大選的結局，否則很可能老韓當選總統。

我不耐司法繁瑣，更沒錢打官司，這才使我想起美國的ACLU「美國公民自由聯盟」。這個團體成立於1920年，專門免費派出律師到法庭，為言論自由奮戰，這個團體之所以成立，也有一段故事：

ACLU打言論自由官司

1917年，美國加入歐戰，派兵遠征歐洲，一位社會黨老兄查爾斯申克花了150元美金，印製15000份小冊子，宣揚美國憲法的人權法案，鼓勵年輕人拒絕上戰場，這本來合乎美國憲法所保障言論自由，但是，查爾斯被抓了，合併「間諜罪」三項罪名被判刑，關進大牢，雖然查爾斯不停上訴，仍然不得平反，最終默默死去；但是，他的死卻激起社會很多反省，三年後，ACLU終於成立，專門派遣律師，替人免費打言論自由官司。



美國的ACLU「美國公民自由聯盟」，成立於1920年，專門免費派出律師到法庭，為言論自由奮戰。圖／擷自ACLU網頁

ACLU最有名的個案是1977年，美國納粹領袖佛蘭克柯林的控訴案，佛蘭克柯林以及少數法西斯分子，申請於伊利諾州的斯科基小鎮遊行，因為斯柯基鎮有數千名納粹迫害下的倖存者，柯林很白目，企圖在這個地區高舉納粹萬字旗遊行，激怒猶太人，結果，斯柯基申請被駁回，伊利諾州法院也認為駁回並無不當，因此，柯林找到ACLU以言論自由告上法庭，更糟的是ACLU派出一位猶太律師打這場官司，從聯邦巡迴法院打到聯邦最高法院，很多ACLU的捐款人認為這個團體太過分，拒絕再度捐款，但是，ACLU並不退卻，官司最後在最高法院定讞：五比四，柯林打贏了官司。

各位應該知道，戰後，歐洲國家在反法西斯氛圍下，禁止納粹萬字旗標誌，但是美國並未禁止，美國法律也未規定不可以在猶太人聚集地區遊行。

美國的建國者們認為，沒有言論自由，就沒有思想自由，所以言論自由被放在權利法案的第一位，因為他是獨裁政府的敵人，獨裁者通常用恐懼和監獄迫使人民不敢說真話，武漢李文亮事件最為典型，以及正在香港發生的蘋果創辦人黎智英被抓捕，我以為台灣民主國家不會發生這種事，現在卻是資本家媒體財團用司法強迫你閉嘴。

我的文章白紙黑字，可以公開閱讀，後來NCC調查也證明不只是中天被鎖台，北中南各地，也有類似情況，中天為了提升收看率，是目的之一，當然也有店家是自己愛看某一台，但是，我所遭遇的店家很顯然有背後提供者，因為，店家不敢直說，所以，我只能寫「某集團」背後操作，這些出資者可能是系統業、廣告商或電視台本身，甚至可能是中國第五縱隊介入，沒想到中天電視，沒看清文字，就對號入座，提出刑事告訴，案子拖了一年多，打亂我的生活規劃。

中天常被NCC裁罰，眾所皆知，他也以言論自由喊冤，政府也長期容忍他的親中怪異言論，現在，他卻對我這位小小記者提告，追殺不停，難道言論自由要分貧富？我真不知道應該哭還是笑。

台灣沒有ACLU，我這隻台獨小蝦米對抗統媒大鯨魚，《民報》雖小，但是不怕事，我只能說「我吹哨，我光榮」。