拜登總統星期二參觀國家情報總監辦公室，並向情報人員發表講話。他提到中國和俄羅斯對美國國家安全構成的日益增加的威脅，並警告說，嚴重的網路襲擊可能導致與主要大國間的「真正交戰」（a real shooting war）。

拜登在星期二的講話中說，包括勒索軟件攻擊在內的網路襲擊日益對現實世界造成影響和破壞。他說：「我認為，很有可能的是，如果我們最後與一個大國陷入戰爭，一場真正的交戰，會是因為嚴重網路入侵的結果。」

今年稍早時候，美國一些企業遭受到的網路襲擊對美國部分地區能源和食品供應造成了影響。拜登總統上個月與俄羅斯總統普丁會面時，提出了一份關鍵基礎設施清單，指這些基礎設施應當成為網路襲擊的禁區。

拜登政府上個星期指控中國入侵微軟的電子郵件系統，並稱中國過去十年間多次對美國的燃氣管道網路進行駭客攻擊。美國司法部還起訴四名中國公民，指控他們參與一項由中共國家安全部主導的入侵電腦系統的全球黑客攻擊行動。

拜登在提到中國威脅時還指出，中國領導人習近平「切實要讓中國在2040年代成為世界上最強大的軍事力量以及最大和最重要的經濟體。」

他說，美國必須在科技發展上保持前沿地位。他提到，三十多年前他還是聯邦參議員的時候，美國科技發展投入佔GDP的比重排名世界第一，但現在只排第八位，而中國的排名則從第九躍居到了第二。

拜登在星期二的講話中還提到美國和情報機構面臨的其他安全威脅，包括虛假信息。他說，情報機構給他準備的當日的總統每日簡報中說，俄羅斯正在散播有關2022年大選的虛假信息。

前中情局辦公廳主任拉里·法伊弗（Larry Pfeiffer）認為，在拜登講話中所涉及的關鍵事項中，他的首要關切是中國。他對美國之音說：「他的期望是，情報界能夠協助他以及未來的總統制定應對那個挑戰的政策，並且確保中國的任何所作所為不會侵犯美國及其盟友的利益。」

不過拜登在講話中也提到，美國需要與中國和俄羅斯在應對全球暖化所帶來的風險方面有所合作。

美國情報界領袖此前也表示，美國國家安全面臨最主要的挑戰來自北京的競爭。中情局局長伯恩斯（Bill Burns）上週在接受全國公共廣播電台（NPR）時說：「我們不再是地緣政治唯一的主要參與者（the only big kid），尤其是隨著中國的崛起。大家已經很清楚，科技正在經歷變革，正在改變我們生活、工作、競爭和鬥爭的方式。」

拜登星期二在國家情報總監辦公室的講話是他就任總統以來首次對情報界發表演說。他在講話中對情報人員表示感謝，並強調他對他們所做的工作有信心，不會對他們施加政治影響。國家情報總監辦公室管理美國17個情報機構。