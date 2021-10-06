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每日國際焦點

維護錯誤造成Facebook全球大停機6小時。Facebook 大停機使Telegram 用戶暴增7000萬。

日本岸田文雄正式獲選為日本第100屆內閣總理大臣，將於31日舉行國會大選。

兩韓重啟熱線。

馬來西亞召見中國大使抗議中國船隻入侵馬國經濟海域。

日本

岸田文雄正式獲選為日本第100屆內閣總理大臣，將於31日舉行國會大選。

南韓

跟進中國，宣布不再資助興建海外燃煤發電廠。

北韓

兩韓重啟熱線。

中國

花樣年一筆應在4日支付的2.05億美元債務違約，且未能償還積欠碧桂園服務控股的7億元人民幣。

印度

煤碳部要求國營的印度煤業分散風險，投資電動車與充電樁。

澳洲

全球原物料需求暴增，使澳洲8月出超激增，液化天然氣、焦煤與動力煤，價量俱揚，彌補鐵礦的大幅萎縮。

印尼

預計14日起重啟峇里島機場接納國際航班。

菲律賓

杜特蒂女兒表示沒有意願加入杜特蒂的執政黨成為其候選人。

馬尼拉市長參選2022年總統大選。

馬來西亞

召見中國大使抗議中國船隻入侵馬國經濟海域。

新加坡

立法授權政府可要求網路、社群媒體、網站營運商提供用戶資料，以對抗外國干預內政。

越南

計畫調低美國進口豬肉玉米小麥的進口稅率，促進進口減少美越貿易逆差，緩和雙邊貿易緊張。

泰國

11月1日起將開放完整施打疫苗遊客入境無需隔離。

阿富汗

塔利班掃蕩喀布爾北方伊斯蘭國據點。

歐盟

阿爾巴尼亞、波士尼亞、科索沃、蒙地內哥羅、北馬其頓、塞爾維亞、西巴爾幹6國入歐停擺。

英國

30製造業預期加薪，比例為30年來最高。

法國

總統馬克宏希望與阿爾及利亞間的緊張關係緩和。

德國

總統Frank-Walter Steinmeier稱德土之間因1960年代的土國移民而有特殊情誼，土國是德國重要戰略夥伴。

俄羅斯

Facebook 大停機使Telegram 用戶暴增7000萬。

瑞士

氣候因素使瑞士農產2021年預期年減6.6%。

西班牙

拉帕爾馬島火山口北面崩坍，岩漿大量流出。

波蘭

召見英國大使，要求解釋波蘭公民身份記者遭英國拒絕入境。

羅馬尼亞

疫情嚴重暫停非緊急手術，尋求歐盟支援。

美國

阿斯特捷利康尋求美國核准抗體藥物雞尾酒療法AZD7442 預防COVID-19感染。

維護錯誤造成Facebook全球大停機6小時。

加拿大

引用1977年與美國簽訂的條約，來進行Enbridge公司的Line 5輸油管線協商。

墨西哥

美國國務卿布林肯率團至墨西哥進行兩國國安會談。

巴西

醫療公司Hapvida承認疫情初期處方奎寧給染疫病人。

去除20種資通訊設備進口關稅，含手提收音機、LCD與LED螢幕、路由器等。

智利

破獲偷渡海地兒童到美國、墨西哥的人蛇集團。

以色列

情報局莫薩德透露上月進行任務搜尋失蹤飛行員Ron Arad下落。

伊拉克

與美國石油公司雪佛龍談南方濟加爾省4處油田開發。

衣索比亞

議會通過阿比續任總理。

突尼西亞

總統表示180萬人上街力挺。

奈及利亞

醫師結束罷工。

蘇丹

卡土穆掃蕩伊斯蘭國民兵擊斃4嫌犯1軍警殉職。

莫三比克

總統 Filipe Nyusi表示，與盧安達聯軍於9月25日進攻民兵，擊殺其資深領袖擊斃18人，呼籲民兵投降，稱其已無路可逃。

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