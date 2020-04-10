誰在網路攻擊譚德塞?調查局今天表示，發現3月前根本沒有人台灣網民在社群媒體罵譚德塞，而且近期出現的譚德塞道歉貼文，也都是來中國網軍所為。圖/調查局提供

到底誰辱罵WHO秘書長譚德塞又道歉，是否中國網軍自導自演?法務部調查局火速展開溯源調查，發現3月前根本沒有台灣網民在社群媒體攻擊譚德塞，而且近期出現的譚德塞道歉貼文，也都是來中國網軍所為，模板道歉文稱:「我是台灣人，我為台灣人這樣惡毒攻擊譚德塞而感到無比羞恥，我代表台灣人向譚德塞道歉，乞求他的原諒。」這些上百個假道歉文全來自於44個假帳號，調查局已請推特等社群媒體將此類假道歉文下架。

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞4月8日指控，我國政府及民眾自三個月前起，對其進行言語誹謗攻擊，甚至有死亡威脅及種族歧視等辱罵情事；引發全民反彈。法務部調查局立刻展開調查。

調查局表示，經查，3個月前根本沒有任何一篇來自台灣網民或社群媒體攻擊譚德塞的貼文，只有3月27日之後在PTT上的內容只是針對譚德塞稱自己被攻擊而表達意見，並非攻擊貼文。

反倒是，譚德塞狂罵台灣3分鐘，還誣指台灣對他人身攻擊等等言論，引來許多道歉文。調查局說，這些假的道歉文都是來自中國網軍假冒。

調查局調查發現，我外交部要求譚德塞為其抹黑台灣攻擊他的言論道歉後，推特(Twitter)等網路社群竟出現大量發文及留言：包括「我是台灣人，我為台灣人這樣惡毒攻擊譚德塞而感到無比羞恥，我代表台灣人向譚德塞道歉，乞求他的原諒。」、「我是台灣人，我為台灣人這樣種族歧視惡毒攻擊譚德塞而感到無比羞恥，我願意代表台灣人向譚德塞和所有黑人群體道歉，乞求他的原諒。」

調查局說明，由於這些假道歉貼文發布數在短時間內迅速暴增，發文有境外勢力蓄意操作之虞，就是中國廣播網Twitter帳號首度出現假道歉留言。一開始是美國之音中文網Twitter帳號，於4月9日上午發表有關「譚德塞稱台灣進行人身攻擊」相關文章，當日下午該則貼文即出現一名用戶「以台灣人之名發表道歉留言」，經本局溯源調查，該用戶應來自中國。

隨後，中國電台Twitter帳號藉前揭留言內容製成假道歉文「模板」，號召其他用戶利用模板「偽裝成我國網民發布假道歉文」，爰開始出現大量境外網民發布或轉貼假道歉文之狀況，同時為求擬真，竟配合發布我國證件照片的截圖以取信他人。

這些發布假道歉文的Twitter用戶，甚至公開表示「這樣挺好玩……哈哈哈哈哈」、「模版！大家記得裝像點！」，目前已有近百則假道歉貼文湧現，且持續增加中。

調查局表示，這些都是中國網軍集體刻意炒作，假臺灣人之名向WHO秘書長譚德塞公開承認對其種族歧視攻擊並乞求原諒，此舉嚴重危害我國國際聲譽，呼籲民眾謹慎識別網路假訊息，切勿輕易轉傳不實訊息。