由台南市政府社會局委託，門諾基金會承辦的「銀髮悠活園區」，位於台南市安南區長和路二段36號，將於9月中旬開園提供服務，在盛大開幕之前舉辦系列活動，於今、明日（8/28〜29）連續兩天舉辦「城鄉交會長照發展論壇」，長照相關從業學員熱心報名，讓兩間教室都坐滿。原本只開一天的課程，緊急加開變成兩日，吸引共約140位長照相關從業人員報名。

此次以「城鄉交會」為主題的長照論壇，講師陣容堅強，由門諾基金會陳永興董事長引言說明門諾基金會來台南服務的契機，乃是因為想將花東24年服務長輩經驗帶到西部，也希望服務更多長輩。門諾基金會副董事長蔡芳文則分享他在雙連安養中心的經驗，表示將以雙連的標竿服務打造門諾台南銀髮悠活園區，不論是床、沙發、椅子，都會是為銀髮族量身打造，讓這裡成為長輩溫馨的家，也讓長輩能夠「有舞台、有成就、有價值、有尊嚴」樂齡生活，當然也希望未來台南這邊變成一個示範點。

門諾基金會邱燕銀執行長則分享了在花東的「及戶式」長照服務，從送餐、沐浴、居服、輔具各面向切入探討偏鄉困境，也引起學員對於東部送餐模式的好奇。陳永興董事長補充說明，東部送餐模式與西部不同，基金會保溫餐車、送餐員薪資都是自籌，而且目前每天約有800多人次使用包括共食服務的餐食服務，每年光餐盒就要送出260萬份以上的餐盒，所以陳永興董事長笑說在台南做長照可能比在偏鄉容易，畢竟在花東做服務還得募款才能支應。



陳永興董事長與學員問答熱絡互動。圖／門諾基金會

下午的論壇由台南市長期照護管理中心黃靖雅主任主講，她由「府城的長照—台南市社會局的推展經驗」為題，說明長照2.0的各項補助及施行現況，包括居家服務、社區據點、交通接送服務、輔具服務、喘息服務等，黃主任說，台南共有37區，目前多是護理機構與安養中心，像「銀髮悠活園區」這種住宿型園區還是第一間，由於黃主任是在地主管機關，與學員互動熱絡，對於社會救助的公平性與長照服務的需求與盲點等，都有深入討論。



台南市照管中心主任黃靖雅。圖／門諾基金會

最後一堂課「港都的長照」則由高雄市政府長照中心主任李素華主講，她也是未來銀髮悠活園區的園長，陳永興董事長表示是特別商請李主任退休來主持園區。李素華主任分享在高雄這個17%老年人口的城市（老化程度僅次於台北）的長照經驗，她提及要以社區為基礎設分站，做連續性、完整性的長照服務，要有可近性、可用性、可接受（可負擔）等各種特性。



門諾基金會台南「銀髮悠活園區」將作為樂齡老人園區的示範園區。圖／門諾基金會