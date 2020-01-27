2009年大法官釋字第654號解釋出現前，對於審判之外，以電子設備錄取羈押被告與律師接見時的對話，竟然還可提供給法官、檢察官，以為認定被告有罪的證據。如此的作法，與棒球場上，以電子設備偷取暗號違反公平性相當，致成為大法官宣告違憲的主因。圖／取自司法院大法官網站

在法庭審理上，與棒球競技相同，就是強調公平性，也就是武器對等原則。只是於刑事司法上，由於檢察官於偵查中仍擁有某種程度的強制處分權，再加以起訴後，法官的天平總容易傾向有罪推定的一邊，致使武器平等原則，總易流於形式。甚在2009年的大法官釋字第654號解釋出現前，對於審判之外，以電子設備錄取羈押被告與律師接見時的對話，竟然還可提供給法官、檢察官，以為認定被告有罪的證據。如此的作法，實與棒球場上，以電子設備偷取暗號違反公平性相當，致成為大法官宣告違憲的主因。

基於直接審理原則，法官審判的依據，僅能是法庭上所呈現，且具有證據能力的證據。故若屬於法庭外的證據，如於審判外的陳述，即屬於傳聞，除非有刑事訴訟法所定的例外，否則，就必須加以排除。又如檢察官於法庭所未提出的證據，但為法官私下所得知者，亦不能成為審判的依據。

而在2009年羈押法修正前，根據其中的第23條第3項規定，羈押被告與其律師接見，亦必須受到全程監視。而此種監視方式，除戒護人員在旁外，自也包括攝影機在內。又根據羈押法第28條，關於書信檢閱，被告在所之言語、行狀、發受書信之內容可供偵查或審判上之參考者，應呈報檢察官或法院。也就是說，羈押被告與其律師的接見，不僅要被監視，同時，其所討論的訴訟資料與攻防技巧與策略，也必須提供給檢察官、法官。

司法作弊對被告不公

如此的結果，就檢察官來說，其於起訴之後，本應與被告同等，皆屬於當事人，卻能在審判前，即能有效得知被告的攻防方式，實嚴重侵害被告的訴訟權。再來，將法庭外的資訊，作為審判依據，也嚴重違反直接審理與證據法則。故於大法官釋字第654號解釋，就否定為了所謂秩序維護之目的，來挖空羈押被告與其律師的接見權與訴訟權，致因此宣告違憲。

而在2009年4月，羈押法修正時，除了刪除羈押被告的言行、狀況等，必須提供給法官、檢察官的條文外，針對羈押被告與其律師的接見，則以增訂第23條之1為解決。根據第1項，被告與其辯護人接見，僅能由管理人員為監視，故不得有電子設備為攝影。而根據同條第2項，只有在有違禁物品時，才得檢查被告與辯護人的書信往來。凡此修正，算是將所謂司法的作弊行為，正式從法條除去。

只是此處會有一個問題是，在場者，畢竟仍有看守所人員，其也有可能將所聽資訊，提供給法官、檢察官。而法條根據大法官釋字第654號解釋的意旨，明示在場監視者，僅能監看而不與聞，但這到底於現實如何運行，實也有疑問。不過，就算其將聽聞之事，提供給法官、檢察官，但因此等資訊，仍屬於法庭外之證據，自不具有任何證據能力。

無論是在棒球比賽，抑或是法庭審理，都是由一位公正的第三者來裁判，並對於程序進行為指揮，以求兩造能在公正的舞台上為競技或辯論。故為了維持公平性，任何屬於球場或法庭外的資訊或影響，皆不宜進入球場或法庭之內。總之，就是要讓球場與法庭，處於一種外力、污染、偏見皆無法侵入的真空狀態，並讓兩造藉由競賽或辯論，以來達到最終屬於公平、正義的結果。