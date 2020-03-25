國民黨計劃廣泛吸收挺藍臉書粉絲團管理員及版主，統整側翼力量，利用「懶人包」圖卡、社群媒體，在網路上廣播散布，帶動風向。但國民黨既無改革決心，光耍嘴皮，能成嗎？圖／擷自中國國民黨臉書

3月7日，中國黨主席選舉揭曉，由青壯派立委江啟臣當選，他新官上任後，「燒起三把火」，但火越燒越不旺，完全没有「新人新氣息」，反而讓人見識到國民黨包袱沈重，改革不易，江啟臣像是開著一輛併裝車，跌跌撞撞地駛入無尾巷內。

第一把火，江啟臣特別拜會高雄市長韓國瑜，表明將全力支持韓國瑜，「黨中央會做執政縣市堅強的後盾」，「巿府團隊日以繼夜推動巿政，不應該被有心人士為了政治利益刻意被抹黑，為了選舉恩怨而一再被貼標籤」。江啟臣的表態，等於是力挺韓國瑜。

江啟臣在上任後，啟動黨機器全力拯救韓國瑜，或許是在向國民黨的保守力量妥協，因為黃復興在全國22個縣市的支黨部約有1/2〜2/3的幹部，表達要隨黃復興黨部主委金恩慶請辭，而黨主席選舉結束時，韓國瑜的愛將陳瓊華（前高雄市行政暨國際處長）就在臉書上吐糟：「約34萬國民黨員、3成的投票率，一位未滿10萬票的黨主席，數字證明就只是位『過水』主席。韓才是真主，未來一定會再躍戰場。」

好一句「韓才是真主」，當然會讓江啟臣無法承受，有力挺韓的舉動，一點也不意外，但前高雄縣長楊秋興卻批評，江啟臣是在玩家家酒式的改革，他選擇擁抱韓國瑜，更是「無知可笑到令人失望」！」

第二把火，他不知道是那裡不對勁，竟然要邀請15位縣市首長坐下來開會防疫，這個時間點真的是很不「湊巧」，縣市長當然是忙於第一線防疫，沒空來，都是派代表參加，真的是很離譜，江主席太尷尬了，只好趕緊說，本來就是要邀請代表參加。

江啟臣的做法，真的是像極了「中國國民黨」會有的做法，還以為現在還是威權時代，國民黨一聲令下，所有（國民黨籍）縣市首長就會乖乖聽話的到來，他大概就是想太多了，「忘了我是誰」，才會鬧出這麼尷尬的事件出來了，可是也讓人了解到他保守的一面，他與馬英九、吳敦義等前任黨主席，並没有兩樣。

現在是什麼時候了，縣市長防疫都來不及了，那有時間綁住，與江啟臣「共商大計」，防疫關鍵時刻，分秒必爭，江啟臣召開會議討論防疫問題，想也知道這一定是不安好心，可能是想要無所不用其極的扯後腿，縣市長又不是笨蛋，當然不會做這種浪費資源的事情。

第三把火，當各界極度關心疫情擴散的時候，3月22日下午3點，國民黨在八德路中央黨部，由文傳會新媒體部，召集一批黨工、臉書粉書團版主（網軍），討論提供素材給粉專操作網路議題，帶風向，發起輿論戰的作用。

據了解，國民黨檢討2020總統大選大敗，認為是輸在網路上面，因而文傳會鎖定網軍作戰行動，希望廣泛吸引挺藍的「婉君」，籌組網路作戰部隊，這個計劃得到江啟臣百分百的同意與支持，才有這次沙盤推演的上場。

據稱，22日的會議只是國民黨藍營整合網軍的起手式，國民黨計劃推動、廣泛吸收挺藍的臉書粉絲團管理員及版主，統整側翼力量之後，再來就是進一步到各行各業，尋求合作的可能性。

國民黨的用意，是要透過這些側翼力量的作用，把包括「懶人包」圖卡題材，透過社群媒體在網路上廣播散布，以帶動風向，改變社會的氛圍。

江啟臣上任後，力圖振作，想要一刷他是「過渡黨主席」的形象，可是新官上任三把火，絲毫沒有改變局面，也無法撼動國民黨保守的政治結構，反而讓人見識到國民黨保守的政治性格！