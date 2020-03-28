今天新增16例確診，有2起英國、西班牙爆校園群聚感染，還有2例是本土案例。圖/取自指揮中心直播

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增16例COVID-19(武漢肺炎)病例，包括2例本土及14例境外移入。本土個案為50多歲男性(案268)及30多歲男性(案269)，兩人均無出國史。還有2起校園群聚，分別是英國校園群聚6人確診，西班牙就讀同校同系有5人確診。

指揮中心今天統計，新增案例境外移入個案為9女5男，年齡10多歲至60多歲，入境日介於3月6日至26日，發病日介於3月1日至25日；個案發病前活動地包括北美洲(美國、加拿大)、歐洲(英國、西班牙、瑞士、捷克、愛爾蘭)、大洋洲(澳大利亞)及亞洲(菲律賓)，出國目的以就學或工作為主。

指揮中心表示，案268於2月28日至3月18日間陸續出現咳嗽、喉嚨痛、頭痛、發燒等症狀曾多次就醫，3月20日因發燒、肺炎收治住院，經治療後症狀改善並於3月23日出院，但返家後又出現發燒、呼吸急促及腹瀉症狀，於3月25日再次就醫，經醫院採檢通報，於今日確診。

指揮官陳時中說，這起確診案例比較複雜，衛生單位已初步掌握同住家人、職場及就醫接觸者等共102人，將進一步調查案268發病前活動史及暴露史，以釐清感染源。

指揮中心發言人莊人祥解釋，案268就醫次數多，是一間公司老闆，曾接觸一間診所及二家醫院，目前正在疫調中。莊人祥說，台灣的確有零星社區感染，只要醫師懷疑都可以通報採檢。

案269於3月23日、24日因陸續出現肌肉痠痛、腹瀉及發燒症狀分別至診所及醫院就醫，醫院於3月25日採檢通報，於今日確診。衛生單位調查，案269平時活動地以職場及住家為主，目前已掌握同住家人及職場接觸者共7人，將進一步匡列就醫接觸者，並持續調查個案發病前是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。

指揮中心指出，新增的境外移入個案中，2例與先前公布國外校園群聚有關，其中案272與案152、222至225等5人於英國就讀同校，案272於3月19日發病，3月25日入境時由機場採檢通報，於今日確診；截至目前該校相關群聚共6人確診。衛生單位調查，6人曾於3月14日、16日在英國當地聚餐，研判可能是引發群聚感染的原因。

另一例境外移入校園群聚個案為案276，與案58、64、80及213於西班牙就讀同校同系。案276於3月12日返國後進行居家檢疫，3月18日發病，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；截至目前該校相關群聚共5人確診。