台鐵橫跨三個世代及三個政權更迭，長達134年的百年政府單位，有它鐵道文化的風華，但也有它不易去除的包袱沉疴，是不折不扣的「歷史共業」。圖為魚藤坪斷橋又名龍騰斷橋。圖／擷自維基百科，公有領域

綠盟老會長佳龍部長因台鐵車禍案請辭，己成定局。除了不捨與婉惜，寄望的，更是「前瞻」。

台灣鐵路管理局目前是交通部部屬的中央三級機關。

台鐵的前世今生，「台灣鐵道史」如是地記載著：

1.西元1887年，清朝首任巡撫劉銘傳成立「全台鐵路商務總局」。

2.西元1895年，台灣割讓给日本，改制為「台灣總督府交通局鐵道部」。

3.西元1945年國民政府接收台灣，改制為「鐵路管理委員會」隸屬台灣省行政長官公署交通處。

4.西元1948年台灣省政府將鐵路管理委員會改制為「台灣鐵路管理局」隸屬台灣省政府交通處。

5.西元1998年台灣省政府功能與組織調整後，直隸交通部管轄迄今…。

台鐵橫跨三個世代及三個政權更迭，長達134年的百年政府單位，有它鐵道文化的風華，但也有它不易去除的包袱沉疴，是不折不扣的「歷史共業」。

「共業」，是指前人共同造了累世的「因」，由今人承受了累世積的「果」。沈疴，也就是易經第18卦〈蠱〉卦。

蠱是封閉的：

1.從字形看，即是器皿中有蟲，而且會傳染，隨著利益的牽扯，越滾越爛。

2.就卦象來說，〈蠱〉卦是山卦+風卦兩組合的卦，卦名〈山風蠱〉。山在上，像蓋子一樣把整個封閉住，風吹不進來，這就是所謂的黑箱作業，外人無從得知。

天災或人禍的偶遇，如同掀開蓋子，責任推諉，不知所云…。

中國歷史上的改朝換代叫做革命，在現有體制內改革叫變法。歷史上變法改革的成功機率偏低。

100多年前清朝光緒帝時，康有為、梁啓超、譚嗣同等六君子的「戊戍變法」，時值中國正向西方學習的歷史關口，幾個熱血的讀書人+滿腔熱血的光緒帝，想翻轉千年老大的帝國。

於是，一群保守派的老臣，集體到慈禧太后面前邊哭邊訴老祖宗的遺訓及大清江山的危急不保。老太后「順應」輿情，只好重新干政，結束103天的變法。

「我自横刀向天笑，去留肝膽兩崑崙。」〜譚嗣同《獄中題壁》

於焉，著官服，慨然赴死的譚嗣同，為往後波瀾壯曠的革命風潮，留下了典範。

如何去除〈蠱〉卦的沉疴？

〈蠱〉卦大象傳曰：「山下有風，蠱。君子以振民育德。」

山下有風，是指落山風的象，風力很強，破壞性非常高，裡面藏污納垢，腐敗風氣隨風亂竄。

改革不易 責無旁貸

就現代企業而言，每隔一段時間要重新檢討行之有年的制度是否需要改革？改革過程中，民進黨作為執政黨，必須負責任：



「我們相信，透過正面論述，積極說明，讓民眾充分了解資訊後，可以化解社會疑慮，共同為台灣的未來做出正面的選擇。」蔡總統如是說...。



此即「君子振民育德」是也。



猶記得中山高速公路剛通車時，休息站的全線地圖，給了我很大的震憾，因為地圖上多了一個箭頭加框框，內裡寫了幾個字：「你現在的位置在那裡？」



用箭頭告訴你，你現在身處的位置，淺顯易懂！



易經繄辭下傳第五章，子曰：「安其身而後動。」意即是說，決策之始，要先知曉自己的定位，先求身安，身安而後動。



大環境+百年老店，如何去蠱重生？



佛云：「智者畏因，凡夫畏果」。

因，即是起心動念。政策的推動，一開始就重視符合廣大民意的身安，身安而後才能有所行動，後果才能「始有所立」贏得民心。



寄語執政團隊：

前瞻，是可走的路的唯一…。