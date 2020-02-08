由於首批武漢返台包機出現防疫破口，我方要求必須堅持人道及防疫兩原則，中國透過國台辦及官方媒體批評我方藉故拖延，昨(7日)晚間連發三篇報導批評我方以各種藉口阻擾拖延滯漢台胞返台，對此，中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中今天再度反批，用政治口水講專業防疫無意義。

武漢返台包機不僅沒有秉持人道原則，還被偷塞了一位感染肺炎的病患，基於防疫需求，政府要求必須秉持人道及防疫兩原則，才能安排後續包機返台事宜。未料，中國在疫情蔓延之際，國台辦連日對外批評我方政府藉故拖延，還在網路上帶風向，讓台胞人心惶惶。

新華社甚至在昨日晚間引述武漢市台辦負責人與首趟包機確診感染的台灣乘客通話結果稱，「這名台胞表示自己一切正常，CT（電腦斷層攝影）檢查正常，沒有收到任何確診通知」。質疑台灣當局企圖以種種藉口，掩蓋其拖延台胞返鄉的真實目的。為此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中先前回應，台灣都是有科學證據才會確診，只看症狀「就會變成武漢了」。

然而，中國官媒昨晚再度引述國台辦發言人馬曉光的說詞，指稱民進黨當局領導人繼續狡辯，聲稱必須落實弱勢優先、檢疫優先原則，是企圖誤導輿論、推卸責任，繼續拖延阻礙在鄂台胞返鄉。在此，必須予以駁斥和澄清，以正視聽。

陳時中今天上午回應，用政治口水來講專業防疫是沒有意義的事情，回歸專業才是最重要。他說:「我們是在對抗武漢肺炎的病毒」，是針對病毒而來，而不是國與國之間的關係。陸委會副主委李麗珍則表示，陸方有說提了一批名單，但不是送到陸委會，而是一個中間的溝通管道。

對於有醫護人員連署提出三大訴求，要求只有具有本國身分的國民能上機、須由本國防疫人員陪同在飛機上做好防護，來台務必配合隔離及篩檢以及不能無限制的包機回台等。李麗珍回應，醫護的訴求跟陸委員原本的規劃及原則是相符合的，也會做得比他們訴求的更多。