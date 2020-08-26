哈德遜研究所中國戰略中心主任白邦瑞（Michael Pillsbury）提到「太平洋威懾倡議」基金的目的是確保美國在印太地區擁有足夠的戰略資源和軍事能力，以應對「中國軍事威脅」。圖為2015年10月30日白邦瑞（Michael Pillsbury）出席民主進步黨立法委員陳唐山國會辦公室主辦「北京統合臺灣策略：美國如何因應」座談會。圖／擷自維基百科，公有領域

隨著美中關係不斷惡化，兩國軍隊都增加了在南中國海和台灣海峽地區的活動。未來一個月，中國軍隊還將在中國近海地區舉行更多的軍演。與此同時，人民日報旗下的《環球時報》前幾日在一篇社評中呼籲美中台三方都要「恪守不開第一槍」的原則。為什麼中國軍隊一面肆無忌憚地秀肌肉，另一方面，又被要求「不開第一槍」？

美智庫國家利益中心的主任哈里·卡齊亞尼斯（Harry Kazianis）認為，鑑於中國目前在其他問題上的激進做法，中國選擇攻打台灣也並非不可能。不過，他認為，一旦中國決定對台灣用武，無論是繼續當選的川普內閣，還是新上任的拜登內閣都不會對此置之不理的。

他告訴美國之音：「如果是（對台灣）採取全面的軍事措施。這將代表第三次世界大戰。也就是說，無論是川普政府還是拜登政府都會去援助台灣，這是毫無疑問的，而且這也將得到兩黨的普遍支持。」

川普8月23日在接受福克斯新聞採訪時面對中國入侵台灣的話題，他說，中國知道，如果其入侵台灣，他會怎麼做。他說：「這是一個非常大的話題。這是一個非常震撼的話題，但我認為中國明白我會怎麼做。」

卡奇亞尼斯說，如果沒有美國的幫助，中共的確有能力拿下台北和台灣西海岸的重要城市。不過，如果中共的目的是從政治、經濟和軍事上全面控制台灣，他認為，答案是否定的。

他說：「中國現在擁有世界一流的軍事力量，僅次於美國，但要佔領台灣並不容易。只需看一看（台灣）地形圖就會明白。例如，台灣西海岸是主要城市聚集的地方。我認為中國可以輕易占領這些城市。但是，我想台灣在長期的鬥爭中會把他們的主力遷入山地。這可能會成為中國的『越戰』。所以，他們發動這場戰爭並不容易。」

美國智庫哈德遜研究所中國戰略中心主任、川普總統的中國顧問之一白邦瑞（Michael Pillsbury）認為，美國已經宣布的「太平洋威懾倡議」應該是改變中共在西太平洋地區以及台海地區軍事行徑的有效手段。

他最近在阿斯彭安全論壇上說：「我們的計劃，已經公開宣布的計劃是在關島真正建立360度的防禦體系。未來幾年，我們要投入200億美元。由於缺乏更好的表述，我們稱它為『太平洋威懾倡議』。這是我們正在做的事情。這會影響中國的決策嗎？中國的超級鷹派們會說：『哦，天哪。美國人將以關島為基地，在第一島鏈來阻擊我們。』」

白邦瑞提到的是6月11日美國參議院軍事委員會通過的《2021財年國防授權法案》中，單列出來的針對中國的條款。根據這個條款美國將設立的「太平洋威懾倡議」基金。具體來說，「太平洋威懾基金」在2021年財年將獲得14億美元的國防預算，在2022財年，獲得最多55億美元的國防預算。這項倡議的目的是確保美國在印太地區擁有足夠的戰略資源和軍事能力，以應對「中國軍事威脅」。

美國軍事觀察人士認為，美軍是否會介入台海衝突是中國決定是否攻打台灣的最大考量。

美國研究機構CNA高級研究員艾利森考夫曼（Alison Kaufman）在有關中國如何看待美中競爭的研討會上說：「目前，中國解決此類衝突（解決台灣問題）的潛在代價非常高，沒有成功的保障。解放軍認為自己不如美軍。關鍵問題是中國認為美國對捲入衝突的承諾有多可信？如果中國領導人相信攻擊台灣（或任何其他領土或地區）一定會引發美國強烈回應，那麼，他們很可能會認為這不值得冒風險。如果他們相當確定美國不會干預，或者解放軍可以排除美國進行有效干預後，中國獲勝的可能性就會大大提高。……回到真正的問題，在台灣問題上，如果他們確定我們不干預，他們就會改變算計。」

她解釋說，攻打台灣卻不能獲勝將讓中共面臨昂貴的代價。

她說：「中共多年來把台灣統一放在其民族主義議程的首位，這一問題現已成為中共身份和合法性的核心。如果台灣成功宣布獨立，中共什麼也沒做，中共在國內的可信度嚴重受損。第二個中共無法面對的結果是，如果中國攻打台灣並輸掉台灣，中共未來維護中國長期利益的能力將面臨巨大風險。在付出昂貴的經濟和人力成本外，中共不僅要損失在國內的可信度，同時，中國的國際聲譽和影響力也會受損，因為第一，中共所謂的「和平崛起」的真相將會暴露無疑， 第二，習近平所要實現的「中國夢」所必不可少的和平的國際環境和國際秩序將會結束。

考夫曼認為，鑑於中國對美國干預的忌憚，目前其實是美國可以影響中國行為的「機會之窗」，美國應該增加中國攻打台灣的代價，這樣中國才會避免攻打台灣。

8月23日是台灣八二三戰役，也就是中共「砲擊金門」的62週年，台灣舉行了公祭活動。台灣國防部再次批評中共稱，年初以來，中共不斷在台灣周邊海空進行演訓，共機甚至而已挑釁，跨越海峽中線，其侵門踏戶之舉已經令國認深惡痛絕。「國軍有信心、有能力、迫使敵人犯台失敗，即使戰到最後一兵一卒，也絕不會讓『敵人』越雷池一步」。

美中在南中國海和台灣海峽的頻繁行動，增加了事件失控的風險。《環球時報》在8月17日的一篇社評中承認，「現在大概是1996年以來中國近海、尤其是台海發生擦槍走火風險最大的時期。」

文章說，「我們同時認為，在台海地區解放軍、美軍和台軍都應該恪守不開第一槍的原則，並且通過官方渠道將這一態度彼此告知。」 《環球時報》總編胡錫進後來在自己的微博上又強調了這一觀點。

目前還沒有關於中國官方要求軍人不要在台灣海峽開第一槍的報導。在此之前，《南華早報》8月11日引述消息人士的話說，在南中國海地區，中國已經要求其軍人「不要開第一槍」，中國希望緩和與美國在南海的緊張態勢。

這一說法與中國官方、軍方和民間此前的強硬態度形成鮮明對比。面對台灣問題，中國的正式立場一向是明確的：爭取和平統一，但絕不放棄武力統一。中共中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長李作成5月也在《反分裂國家法》15週年座談會上表示，「有文事者，必有武備，解決台灣問題必須用兩手，兩種方式都不能排除」 。中國人民大學國際關係學院副院長、教授，以民族主義者自詡的金燦榮曾經表示，「我們已經具備了物理上解決台灣問題的條件。」

《環球時報》的「不開第一槍」論在中國引發熱議。中國另一個民族主義代表，軍事評論員、中國人民解放軍國防大學教授張召忠直接嗆聲：「告訴對方不打第一槍，還要槍幹什麼？」

微博上有一篇署名「餘涅2020」的文章認為，《環球時報》的這篇社評「無非就是跪地求饒罷了」，因為「第一， 這等於公開邀請美國干涉中國內政；第二， 這等於把統一祖國的否決權拱手交給了台灣當局。」

統一台灣是中國解放軍現代化的最大驅動力。近年來中國軍力也大幅提升，而且，中國在西太平洋部署的軍力也有超越美軍的趨勢。為什麼中國在台灣問題上一直威脅用武力，現在卻呼籲「不開第一槍」？

2017年川普政府上任後，美國推出了「印太戰略」，美軍在不斷尋求在亞太地區增加軍力部署，以圖擴大和保持在亞太地區的軍力優勢。

除此之外， 美國也正在幫助台灣獲得更大的防衛能力。川普政府就任以來，美國已經累計批准七宗對台軍售案，總價值超過132億美元，涵蓋導彈、戰機、重型魚雷等武器及其技術。

美國計劃再次向台灣出售至少4架「海上捍衛者」大型無人偵察機及其地面站和配件，總價值可能超過6億美元。另外，台灣已正式簽署從洛克希德·馬丁公司購買戰鬥機的協議，這將是對美國國務院去年8月批准的售台66架F-16V戰機合同的具體落實，也將是川普政府執政以來規模和金額最大的一筆對台軍售案。

美國還有可能同意向台灣出售射程可達300公里的「海馬斯」多管火箭系統。分析人士認為，一旦這種進攻性武器被部署在太平島，那麼，附近中國控制的島礁都在其射程之內。