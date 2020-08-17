「臺灣民主政治的先行者-余登發特展」明18日(二) 將在國史館位於南投的臺灣文獻館舉行開幕式！前省諮議長、余登發孫女余玲雅說：31年了，其阿公死因仍不明，誰是兇手?希望能解開謎團。(圖/陳俊廷)

「臺灣民主政治的先行者-余登發特展」明18日(二) 將在國史館位於南投的臺灣文獻館舉行開幕式！前省諮議長、余登發孫女余玲雅說：促轉會去年決議撤銷余登發匪諜叛亂罪名並回復名譽，然而其阿公死因仍不明，她盼藉由舉辦巡迴展喚醒各界重視。

1989年7月18日中秋夜余登發躺在血泊中死亡，當時也正值兒媳余陳月瑛競選縣長時，余玲雅有感的說：31年了，雖然不斷向警政署、促轉會等相關陳情，上月她還去檔案局找國安局過去資料，但至今相關單位卻無下文，其阿公死因仍不明，誰是兇手?希望能解開謎團。

財團法人和平文教基金會與財團法人臺灣民主基金會舉辦「臺灣民主政治的先行者-余登發特展」14日起至9月13日在臺灣文獻館展出！並於明18日下午2點於台灣文獻館史蹟大樓1樓簡報室舉行開幕式。本次展覽主題主要有「赤腳政治家」、「橋頭事件的時代意義」、「吳泰安匪諜案」並.首次融入「余登發與余陳月瑛的政治傳承」揭示「地方父母官的典範」。本次開幕活動，邀請邱垂貞演唱，並舉行「臺灣民主流變與未來」座談會，歡迎有興趣的民眾踴躍參加。

※「臺灣民主政治的先行者-余登發特展」展場導言：余登發先生自日治時期即投身公共事務與民主運動，無懼於當局對抗。1935年余登發於州庄選舉當選高雄州楠梓庄議會議員，中日戰爭時因為庄長配給不公而發起罷免庄長的行動。此後，一路由橋頭里里長、橋頭鄉鄉長到第一屆國民大會台灣省代表逐步擴大政治參與，與國民黨恩庇恃從主義的收編攏絡與選舉操作對抗。

余登發先生耕耘地方公共事務、擴大群眾基礎，同時大力支持其他黨外人士、運動，是探討台灣民主化不可忽略的一頁。

2019年促進轉型正義委員會決議撤銷余登發匪諜叛亂罪名並回復名譽，然而其死因仍有謎團尚未解開。因此，政府應解密相關文件，除給予家屬後代余登發死亡之真相，亦將補足其追求台灣民主初心及艱困過程中的最後一塊拼圖。

台灣的民主化歷史、民主化先驅，以及前人足跡與歷史脈絡的回顧，提供了思考台灣當前民主發展與問題的另一個視角。在全球民主退卻、後現代民粹主義復興以及經濟驅動政治浪潮的當前，具有重要意義。

展覽地點：本館史蹟大樓2樓特展室

南投縣南投市光明一路254號

展覽展期：109年8月14日~9月13日，09:00~17:00(週一及民俗節日休館)

※國史館臺灣文獻館

國史館1947年成立於南京，1957年在臺復館。2001年，修正公布《國史館組織條例》，設修纂、審編、采集、秘書四處，並於2002年將原臺灣省文獻委員會更名為國史館臺灣文獻館，納入轄下。2004年，制定公布《總統副總統文物管理條例》，明定本館為總統副總統文物業務主管機關。