在川普總統注視下，美國最高法院大法官湯瑪斯（右1）主持宣誓儀式，巴雷特（左1）宣誓就任美國最高法院大法官。圖／擷自川普推特

美國國會參議院星期一（10月26日）晚以52票對48票批准聯邦上訴法院法官艾米·康尼·巴雷特（Amy Coney Barrett）出任美國最高法院大法官。

來自緬因州的共和黨參議員蘇珊·柯林斯（Susan Collins）加入參議院全體民主黨成員一邊，對確認巴雷特出任大法官投了反對票。科林斯說，她不投支持票是因為下星期就要選舉總統了。

根據美聯社的報導，至少150年來，還沒有任何一位最高法院大法官在記名表決期間在沒有得到任何少數黨成員的支持下獲得確認。

最高法院有九名大法官。巴雷特是總統唐納德·川普（Donald Trump）提名的第三位大法官。她將使最高法院在意識形態方面向保守派重大傾斜。保守派大法官將擁有六比三的優勢。

最高法院大法官克拉倫斯·托馬斯（Clarence Thomas）在星期一晚間於白宮舉行的儀式上主持宣誓，讓巴雷特宣誓就職。

民主黨人爭辯說，選擇最高法院大法官的決定應當由總統選舉的勝者做出。民主黨人說，2016年初，在那個選舉年，共和黨人在最高法院空缺席位的問題上就採取了這樣的立場。當時，民主黨籍總統巴拉克·歐巴馬（Barack Obama）提名聯邦上訴法院法官梅里克·加蘭（Merrick Garland）出任最高法院大法官，但共和黨人拒絕考慮。

星期日，參議院多數黨領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）在推動巴雷特的提名時說：「參議院正在做正確的事情。我們正在把這項提名向前推進。」

美聯社報導說，來自麻薩諸塞州的民主黨參議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）稱這次表決「非法」，是「一個絕望黨派的最後掙扎」。

巴雷特有可能審議與川普有關的選舉糾紛，不過，她是否會因為自己是川普提名的人選而迴避，目前還不清楚。兩星期前，在參議院司法委員會的確認聽證會上，巴雷特被問到是否會迴避有關延長選民郵寄選票的最後期限以及其它兩黨爭議問題的法庭聽證，她拒絕回答。

巴雷特幾乎肯定會參加11月10日最高法院有關是否廢除美國《平價醫療法》的新訴訟的聽證。川普試圖推翻這部法律。

這部法案在前總統歐巴馬推動下於2010年通過，俗稱「歐巴馬醫保」。這項法案幫助為數百萬美國人提供醫療保險。目前，在美國新冠病毒病例激增之際，「歐巴馬醫保」的存廢是很多人所關注的問題。

長期以來，共和黨人爭辯說，「歐巴馬醫保」讓納稅人花太多的錢，讓政府對醫療有太多的控制。2017年，共和黨人主控的國會廢除了這部法律中要求有支付能力者必須購買醫療保險的條款。共和黨人如今希望最高法院宣布整部法律無效。他們說，沒有了那項必須購買醫療保險的關鍵條款，法案的其餘部分就站不住腳了。