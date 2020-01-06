疾病管制署今（6）日宣布，在全台78家全聯門市設置公費流感疫苗接種站，呼籲符合公費資格者儘速接種。圖／擷自疾病管制署-1922防疫達人影片

第3階段公費流感疫苗1月1日開打，衛福部疾病管制署今（6）日宣布，在全台78家全聯門市設置疫苗接種站，疾管署長周志浩呼籲，符合公費資格的民眾可多加利用，儘速接種流感疫苗。

疾管署今天召開「全員聯合抗流感 守護一家子健康」記者會時表示，為增加民眾接種流感疫苗的便利性，第三度與全聯福利中心合作，於全聯門市設置疫苗接種站。

周志浩指出，第3階段接種對象，除了孕婦、高風險慢性病人為流感高危險群外，50歲以上中壯年族群身為家中經濟支柱，若感染流感會嚴重影響工作；此外，6個月內嬰兒父母及幼兒園托育人員等，因常接觸免疫發展尚未健全的嬰幼兒，更應留意自身健康，以上族群均要在流感疫情達高峰前儘速完成流感疫苗接種，以獲得足夠保護力，也間接保護身邊的人。

全聯營運長蔡篤昌提到，1月6日至9日在台78個門市設置接種站，每家設站門市皆免費提供前100位接種民眾一瓶礦泉水及3顆蘋果，鼓勵民眾採買年貨之餘，踴躍接種流感疫苗，平安健康過好年。

疾管署提醒，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，流感疫苗對健康成人有7到9成的保護效果，對年長者更可減少5至6成的併發症及8成死亡率，符合公費接種條件的民眾，應儘早接種流感疫苗，以降低感染風險。