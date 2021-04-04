信仰上部座小乘佛教的緬甸，內戰即將爆發，美國宣布撤僑，有佛慈悲地方，卻是血腥遍地，請問；佛祖可以救下苦難緬甸蒼生嗎？

國定殺戮日震驚世界

3月27日，屬於緬甸國定軍人節，沒想到這個節日被國際稱為「國定殺戮日」，政府軍在洗腦之下，對示威群眾瘋狂開槍，一天內殺死114人，國際間強烈譴責，美國以及其他共12國國防部長，對緬甸聯合抵制，並且停止所有經貿行為，西方各國經濟制裁下達，要求直到民選政府上台，才恢復，問題是俄羅斯和中共背後給軍政府撐腰，武器資源無法禁絕，至今，並無法看出軍政府有妥協談判，退縮的樣態。

28日，政府軍用轟炸方式，對泰緬邊界的克倫族人攻擊，有3000多人逃亡泰國，沒想到這些難民無法就地獲得庇護，也被泰國政府軍暴力驅趕回來，克倫族長期盤據東緬山區，有一半是基督徒，一半穆斯林，人口20萬，這一支少數民族擁有武力，在英國殖民時代，曾經協助英軍抵抗日軍，當年，英國人承諾戰後會給予克倫族獨立地位，可惜至今沒有實現，如今一場軍事政變，波及周邊少數民族，弄到即將爆發內戰，更是無法想像。

從原因分析：大緬族佔了緬甸人口近九成，相當於接近5000萬，照理說，等於是絕對多數，緬甸人口只有5500萬人，這些政府軍絕對多數，又信仰佛教，但是，殺人如麻，令人奇怪。

其實，佛教在緬甸的政治活動中，一直扮演重要腳色，2007年，佛教僧人走上街頭，抗議軍政府，被稱為「袈裟革命」，經過這一次袈裟革命之後，軍政府態度才妥協，促成後來的全民盟選舉成功，2010年，翁山蘇姬全民盟拿最多席次，把軍政府弄下台，但是，這是雙方妥協結果，隨即，若開邦的羅興亞人被軍政府屠殺，翁山蘇姬聲望，因此直直落，翁山被國際譴責，可是緬甸族對翁山蘇姬仍然效忠，從這一段時間的示威就可以洞見內情，有人認為：大軍頭敏昂來軍人生涯6月落幕，只要再兩個月作亂，敏昂來一離開，翁山政府就可能回歸。

軍政府為了自己利益，依舊不願意從政治圈退下來，並且依照憲法把持國會，緬甸民主化推動十年之後，現在又爆發政變，軍政府以三個罪名，包含貪汙，強加翁山蘇姬頭上，卻又不願意公開審判，造成獨裁前進，民主政治大退步。

僧人扮演主要腳色

軍政府對示威者持續開槍，示威者也堅持不退場，目前，親近翁山蘇姬的少數民族武裝部隊已經揚言，如果軍政府不放下暴力鎮壓，那麼少數民族武裝部隊會組成聯邦部隊，一場內戰，就無法避免。

其實，緬甸民族多元，信仰三種宗教，並不複雜，緬甸的少數民族，包括被軍方種族清洗若開邦的羅興亞人，信仰穆斯林，信仰基督教的克欽族，信仰印度教的印度人，以及信仰中國佛道的禪邦，這些企圖獨立的少數民族人口，佔比也只有15%，少數民族不願融入大緬族，弱者不願向強者低頭，這一切和歷史仇恨有關。

英國殖民時代，英國先登陸，統治印度，接著才進入緬甸，征服緬甸之後，為了統治方便，英國殖民政府就大量使用印度教徒，從印度引進印度人，這些人所扮演的腳色就是警察、軍人、老師，協助英國人管理緬甸，所謂歷史仇恨，就是因此種下克倫族和克欽為了獨立，而加入英國的基督信仰，這些少數民族在英國武力支持下，對緬甸人相當敵視，所以長期下來就埋下仇恨，二戰後，緬甸脫離日本獨立，軍政府功勞最大，英國要重返殖民，已經失敗，所有獨立承諾全部跳票，留下一個面臨內戰的緬甸，悲哀啊。



緬甸軍政府軍方在3.27軍人節，在全國各地殺害了114人，其中還包括了小孩子，是政變奪權以來最血腥的一天。示意圖／擷自公視新聞影片