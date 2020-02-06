旅行，是一種藝術；敞開眼界、心靈的旅程，是一種享受、也是一種身心的歷練。曾有本寫旅行的書的作者說：旅行，是為了找到回家的路；而作者愚庵說：離開、是為了回來。

從浪漫灑脫、回到家與人文的依戀，這是我讀完這本書的感想。

與作者相識已久，近年來則得以因晨間活動而成慣常早友。他本業是社工，而寫政治評論也有一段時日，近年更勤於筆耕。筆名愚庵，愚庵不愚，倒是安於回憶記寫他的文史天地、政經體認與人性感念，更有他生命歷程上豐富累積的人地事經驗，而形成他獨特儲存的專業、文史、政商思維於腦海。本書即寓之於旅遊記述，我有幸首為讀者而隨之悠遊於其中。

英倫才子艾倫．狄波頓曾以《旅行的藝術》一書提供了世人：「如何好奇、思考及觀察，讓世人重新對生命充滿熱情，得以享受完美的旅程」而被廣為傳播。該書以節奏性的安排，從出發、動機、風景、藝術、到賦歸，分別娓娓道來，讓讀者彷彿身歷其境，不由得檢討思考以往旅行的層次、廣度、與深度，興思如何得以真正享受旅遊的意義與樂趣。他曾受一跨國企業邀約駐留英國希斯洛機場一週，安坐於出境大廳一特別座位觀察寫書，而出版了《機場裡的小旅行》一書，他在書中也認為：「這世界有許多的面向，大概只有作家能夠找出適當的詞語加以表達。」

愚庵自稱此書為「旅行散文集」，分臺灣篇與海外篇，其行文走筆味道，比諸「旅行的藝術」，雖未近，亦不遠矣。

作者做過報刊總編、總主筆，通書章節命名就可讀出其文品味。

荒煙漫草中尋找歷史足跡

臺灣篇帶我們進入人文歷史的航道，甚至人地生態關係，延伸悠遊我們曾經耳熟能詳的歷史人物故事之中；尤其日本歷史人物，竟然與我們過去有所交集，讓我們訝異荒煙漫草仍隱藏一些有趣的典故。甚至，原民、平埔、漢人的淵源的臺灣人地故事，作者都會導遊其中，讓你我對本土或國外旅遊不再怯步，油然升起造訪的熱情。

字裡行間穿插有社工者的勸言：「朋友，去旅行吧......, 旅行是最好的良藥......其實，我們也都在尋找活著的理由，而旅行只是一切改變的開始。」他引用寶拉．韓特利如此說；「找一個地方去旅行，然後把你的心放在那裡，從那個地方連接到整個世界的喜怒哀樂……旅行中每一張可愛的臉譜……每一張臉都有一個故事……」。

做為一醫療體系成員，我特別感受到他貼心的社工專業心得：

旅行是治療的開始

──「在我的臨床心理治療的生涯中，最大的發現就是許多治療都不是在斗室中完成的，當病人離開一個地方勇敢去旅行的時候，治療才開始，遠離使自己生病或心情不安的地方，第一個收穫是發現自己，第二個收穫是發現別人，第三個收穫是發現土地。」

──「懂得旅行的人往往是最健康的人，不管是肉體或心靈都能得到成長，能夠在旅途中死亡更是人生一大樂事，因為只要活著的人勢必痛恨臥病的種種，所以寧可選擇在旅行的快樂中死去。」

──「想要了解一個社會的樂觀指數其實並不難，只要看他的人民是否喜歡旅行就可知曉」

──「遠離自然所以也遠離了健康。」

歷史上，大焉旅行者讓有識者留下與創造了生態文史經濟、足以讓後世效法懷念與享受的果實，如達爾文的短期造訪加拉巴哥群島，這讓他發現了進化理論的證據；英地理攝影旅行家約翰．湯姆生的《十載遊記》，紀錄了現代西方對古東亞的第一眼，包括麻六甲海峽、中南半島、臺灣與中國，尤其高雄打狗城的圖像，多的是他留傳的圖像。郁永河的《裨海紀遊》是清人描繪十七世紀臺灣風土情，在北投龍鳳谷留有碑文紀念。

起來，該上路了

海外篇的旅遊故事尤其精采，從「負雪的楊柳」拿塔莎、伊斯坦堡與伊斯蘭、印度與宗教、法國革命與名畫四幅的故事，到「本來無一物」的禪語、季節「冬天的呼喚」延伸的上海／北平／哈爾濱旅思；「廁所」引思的新疆、土耳其文化；臺灣坐牢經歷後的俄羅斯公安噩夢之「北國囚牢」險歷等等皆篇篇精彩在目。作者的海外旅行尾端落腳「威尼斯」，讓他記起曾在該地寫下詩文的波特萊爾，而也隨之浪漫起來：「這些人才是真正的旅人，他們累了，就停下腳步休息，然後總是不會忘了說，起來，該上路了」

相信細心的讀者會從這些散文遊記、他旅歷中一些點滴在心頭的感觸心得描述，體會到他如詩般的入世眷念、與眷戀人生。生也有涯、旅遊無涯。就如艾倫．狄波頓說的，旅行隱隱約約代表探索人生、掙脫工作束縛、努力活下去，這就是哲學家所謂的「實踐的幸福」。

愚庵提醒讀者：「有人去旅行，只是為了景色的賞心悅目，我稱，這是最下等的旅行家。

有人去旅行，為了了解某個社會的文化和人文，這又是再進一等了。

如果旅行， 可以結交一些朋友，感動某些事情，我覺得那才是最豐富的旅行了。

所以，旅行者隨身除了相機之外，一本札記是絕對少不了的。」

當您旅遊，不免時有值得一採為紀念的自然造型物、尤其石頭，請記得作者愚庵這樣的思維依隨著您的品味回家：「我帶走所有的美麗和回憶，它的價值不是一顆石頭可比！」