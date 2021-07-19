台灣贈送斯洛伐克70萬口罩，7月15日，獲得回贈一萬劑疫苗，在疫情壟罩全球時，被視為善意循環的美談，行善者得善報，大家都樂於見到，因此，台獨國師林濁水也出來喊話：「台灣去年沒有送口罩給中國，是人道錯誤，也是國安政策錯誤」，我卻深深不以為然，老林是單純？還是老了？

去年，政府組織口罩國家隊，宣佈口罩出口管制，台灣藍色陣營鼓噪送口罩給中國，曾經引發正反雙方的攻防，事後的防疫成績證明政府政策正確，不送口罩給中國有兩大原因，第一，中國是全球最大口罩生產國，第二，武漢疫情傳播全球後，老共除了賣口罩賺錢，還派出國家隊在全球各地搜購口罩及防疫用品，讓西方國家買不到，曾經引起國際撻伐，這種情況下，台灣送口罩給中國，國內反對聲浪先不講，此舉不被國際罵翻才奇怪，現在檢討起來，當時政府政策顯然正確。

林大師說：「台灣應該區分中共或中國人」，這話說來簡單，做起來不容易，川普對中共反擊，也喊出敵人是中共，不是中國人，問題是交戰兩國，尤其是打超限戰爭，受害者必然是人民，例如加關稅，必然使物價上升，受害消費者還是人民，國家力量行使時候，就好像一把刀，誰敢保證不會砍錯人，最近美國拒絕五百位中國留學生入境，有不少中國留學生喊冤說：「他們不是去美國幹特務」。

問題在於：特務從來不會把特務兩字寫在臉上。

多數學者通常用中共政權綁架十四億中國人，形容「中共國」現狀，到底有多少人自願為奴？多少人非自願為奴？還有多少屬於反抗為奴？外界或國際社會很難窺全貌，我們所看到的反抗者，通常只是少數，因此，用學術語言形容這些中共肉票就是：「罹患斯德哥爾摩症候群」，意思是肉票一但被綁匪洗腦後，就成為綁匪的同夥，同情綁匪了，如果是這樣，區分中共或中國人，其實不具任何意義，八九民運之前，美國金融大款索羅斯的「開放社會基金會」，被老共用間諜之名驅離北京，索羅斯說了一句話：「中國這個爛攤子還是得由中國人自己來動手改變，外人沒有著力點」，這句話最務實。

雪崩時刻每片雪花都有責任

最近看了西班牙連續劇《紙房子》，劇情描述搶印鈔廠的綁匪，綁架一批參訪客和廠內職員為談判籌碼，包圍的警察有人主張不送餐，綁匪餓了就會投降，另一方主張應該給餐，因為肉票會餓，綁匪恐嚇會殺害肉票，這是警察所面對的兩難，斯洛伐克或立陶宛，理解善意回報，因為和台灣同樣屬於民主國家，資訊公開透明，但是，老共是綁匪，非民主，就算台灣送了口罩，被資訊封鎖的中國人肉票，很可能完全不知道，其次，就算知道，老共也很難善意回報，汶川地震， 台灣捐款世界第一 ，下場是老共用導彈回報。

客觀來說：中國人並非全是惡人，問題在於多數是被中共意識形態洗腦的人，簡稱「共產人」，他們對西方國家或對台灣有先入為主的成見，在資訊封鎖下：中國人沒眼睛，在暴力下，中國人沒嘴巴，他們的殘缺是中共刻意造成，在中共統治的惡環境，惡劣土地裡，長不出良善的循環，老共向台灣索要的絕對不只是口罩，你給了口罩又能如何？

話又說回來：中共如同雪崩前的巨大山坡，山坡是中共，雪花是中國人，一旦雪崩時刻到來，每片雪花都有責任。