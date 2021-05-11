台灣是科技進步的國家，台灣人以台積電為榮，台積電是護國神山，高科技產業是護國群山，台灣有高鐵、捷運、台北101，庶民百姓有吃到飽網路服務，科技在台灣是日常生活。示意圖／林冠妙，民報資料照

一個大約36000平方公里的島嶼，位處世界最大陸地歐亞大陸和世界最大海洋太平洋的交會處，因著歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊擦撞隆起而持續上升，因緣際會而住著大約2300萬人，全境超過3000公尺以上高山有268座；台灣是島嶼之國，高山之國，人口之國，美食之國，科技之國，民主之國，自由之國，開放之國，繁榮之國，文化多元之國，亦是進步觀念之國。

台灣的自然生態豐富，包含熱帶、亞熱帶到高山氣候，加上島嶼特殊性，造就生物多樣性，有高山和海洋生態，問你台灣美不美？我說至少3000公尺以上高山絕對是世界最美。太魯閣峽谷和清水斷崖絕對世界級，入列世界自然和文化遺產當之無愧；台灣是高山國家亦是島嶼國家，台灣是風景優美的國家。

台灣是自由的國家，每年的自由度報告排名，台灣皆世界名列前矛。

台灣是民主的國家，台灣民眾在電視上照三餐加宵夜場駡總統是天經地義，這並非新鮮事，已有二十幾年歷史。

台灣是繁榮的國家，今年國民所得可望突破30000美元。

台灣是長壽的國家，人均壽命超過八十歲，並且持續增長中。

台灣是開放的國家，台灣人愛出國，也歡迎外國人來台，觀光客倍增計劃甚至列為政府施政主要目標。

台灣是友善的國家，你說台灣友不友善啊？老實說，遇到外國人問路，你是不是更加熱心回答！

台灣是文化多元的國家，中國文化、西方歐美文化、日本文化和東南亞國家文化等在台灣相互激盪並存。現在體育競技出國比賽拿冠軍，幾乎都靠原住民族兄弟姊妹撐場面。

台灣是生活便利的國家，台灣是第一島鏈最重要戰略地位的國家，台灣是觀念先進的國家，同志平權、兩性平權走在亞洲和世界前端；台灣是美食國家，台灣人出國才知道原來台灣是美食天堂。

台灣是科技進步的國家，台灣人以台積電為榮，台積電是護國神山，高科技產業是護國群山，台灣有高鐵、捷運、台北101，庶民百姓有吃到飽網路服務，科技在台灣是日常生活。

台灣是幸福的國家

台灣是健保吃到飽的國家，沒出國看過病，絕對不知道台灣好；台灣哪裡好？台灣健保最好！台灣人嫌東嫌西嫌健保，但聰明的台灣人都知道，出國如果生病，想盡辦法趕快逃回台灣就是了。現在口嫌體正直的舔共仔，都逃回台灣嫌台灣愛中國躲武漢肺炎，有種就出國不要回來啊，有種就有空也不要回來啊！

台灣是幸福的國家，聯合國世界幸福報告就是客觀證明；台灣民眾好像被嬌生慣養的孩子一樣，台灣人出國之後，才知道自己原來生在台灣是幸福的。

台灣人有沒有愛心其實我也不知道，但台灣人捐款的數字是驚人的，這個真的超乎想像！真的都有人在捐喔！雖然台灣不乏酒醉駕車撞死人的人渣；但台灣最美的是人心，好像也有道理。

台灣是最有價值的國家，值得我們花任何代價保護我們的母親台灣！

先賢有云：內無法家拂士，外無敵國外患者，國恆亡！生於憂患死於安樂。中共未來最大的錯誤就是侵略台灣，我們真的不期待牠犯錯，我們吃冷飯等牠們。台灣母親節快樂！誰都不能欺侮她。