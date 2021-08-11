2020東京奧運，男子跳高決賽的結局，樹立了運動精神的典範。由義大利的坦貝里（左）和卡達的巴爾希姆（右）共享金牌，這也是奧運史上百年首見的景象。圖／擷自奧林匹克官網2021.8

2020東京奧運閉幕典禮，日本、法國二地現場高潮迭起，驚嘆連連，留下永恆記憶。尤其，我國選手表現優異，獎牌數更是歷年之最，奪牌選手中，大多經過十年以上的訓練與努力，以「舉重女神」郭婞淳為例，十六歲即開始訓練，至今已歷十一年，今年奧運大放異彩，一舉得金，完成其金牌拼圖的心願，也為國家爭取光榮。可貴的是，她不僅奧運得金牌，更關注家鄉、學弟妹的獎助學金，更主動捐款購置偏鄉救護車等，無比的愛與善，贏得各界稱讚。

桌球賽方面，除了由鄭怡靜與林昀儒獲得男女混雙銅牌外，桌球男單四強賽，林昀儒遇上排名世界第一的中國選手樊振東，激戰七局，僅以些微比數落敗，賽後記者訪問小林同學，如何評價世界球王樊振東，小林同學說：「我有資格去評價他嗎？」，謙虛與智慧的應對，引起中國、台灣的網友極高的評價，認為小林同學的精湛球技以及其精彩表現，仍能如此尊重對手，球技涵養俱屬一流。

此外，獲得羽球男雙的麟洋配，在過關斬將之路，對於落敗的對手，皆能主動趨前致意，因此，除贏得對手的友誼，也得到滿滿的祝福，希望麟洋配順利取得金牌。運動場上的競技激烈異常，所有比賽也都有輸贏，但見分出高下之際，輸者難過傷心，贏者露出勝利的笑容，然而，對戰雙方多能相互鼓勵或擁抱，互道珍重，後會有期。

奧運選手的典範值得政客學習

男子跳高決賽的結局，更樹立了運動精神的典範。義大利的坦貝里和卡達的巴爾希姆二人都同時跳過2公尺37，兩人嘗試2公尺39時3次都失敗，當賽會技術人員走向兩人，詢問是否要繼續加跳以決勝負，巴爾希姆問道：「可以有兩面金牌嗎？」，賽會人員點點頭。下一秒，坦貝里立即跳到巴爾希姆身上相擁慶祝，共享金牌，這也是奧運史上百年首見的景象，聞者莫不感動。

2020年，由高雄轉戰台中市二選區的陳柏惟，一舉扳倒當時的立委顏寬恒，不過，陳立委最近正面臨罷免困擾。日前，因顏前立委在其臉書宣布辭掉國民黨副秘書長，國民黨主席江啟臣也隨即在顏前立委的臉書上留言：「顏寬恒要回應鄉親的期盼，也是我們對他的期盼，並為他加油打氣。」，對此，陳立委受訪時表示，顏寬恒自己要跳船，「干鄉親什麼事情？自己國民黨選舉不知道站哪一邊，對不對？」，他也不解，為什麼江啟臣要給顏寬恒十八相送。其實，顏前立委為何辭副秘書長？或是江主席表達尊重顏前立委的選擇，皆屬慣常的事，淡然處理，說不定也能獲得意想不到的效果。

此外，陳立委對於顏前立委引述美國退伍陸軍軍官理查·溫特斯（Richard Winters）名言，強調「要把全部心力放回家鄉」，也很不以為然。陳立委說，他可以和顏寬恒聊二戰聊一個禮拜，但顏前立委真的知道Winters是誰嗎？陳立委進一步指出，Winters畢業後從軍報國，顏前立委則在畢業之後當立委，陳立委還說：「文章到底是不是他寫的，我都很好奇」，話語之間充滿自信，也展現其敢言敢衝的特質。一般而言，運動選手的力與美，常能引人入勝，可是，觀看你死我活的選舉場，需要有大顆的心臟，否則還真難以負荷。