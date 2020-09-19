夏末秋初就要來點不一樣！騎著YouBike，踩遍八德各個貓咪景點，讓不同萌樣的喵星人療癒人心，也感受化身貓咪般的愜意自在。中大公園是近年頗受歡迎的社區公園，適合大小朋友悠閒漫步。圖／林冠良

八德埤塘遍布，景色優美，適合放慢腳步、輕鬆旅遊。一早前往「中大公園」找尋彩繪貓咪水泥管，並在廣闊的草皮席地休息；接著到「赴遇貓早午餐」放鬆用餐，成群喵星人圍繞陪伴；午後抵達「謝宇明陶瓷文化藝術工坊」，動手做自己的貓咪陶杯；再出發「猫舌珈琲」，品嚐美味的手工蛋糕，與充滿個性的貓店長擊掌充電；最後，在「茄苳霄裡陽光鐵馬道」乘著微風徐徐前行，讓河畔夕日為愜意的一天作結。

自在貓咪曬太陽 中大公園

時序逐漸入秋，走在路上開始能感受徐徐涼風，此刻最適合造訪「中大公園」這塊藝術園地。中大公園擁有大片綠色草皮，能夠漫步、奔跑與玩耍，或悠閒地躺在草皮望看天空，公園中央有一處磨石子溜滑梯，旁邊還有沙坑與汲水幫浦等遊樂設施，行走其間，不時可見可愛的貓腳印妝點其中。

這裡的草皮上，放置許多堅固且色彩繽粉的水泥管隧道，正是小朋友最愛的躲貓貓空間，隧道內外由各藝術家以貓咪為主題繪製，或用線條勾勒出地方元素，一一細數，公園內可是藏有數十隻形形色色的貓咪創作，有彩繪、馬賽克磁磚拼貼，也有金屬切割出來的貓咪剪影，透過藝術家的巧思，讓中大公園不只成為放鬆身心的景點，也讓貓奴多了幾分尋寶樂趣。



赴遇貓早午餐的餐點價格平實且份量十足，開幕至今已累積許多好口碑。圖／林冠良

萌貓伴食超療癒 赴遇貓早午餐

在大草坪度過早晨後，接著前進附近的「赴遇貓早午餐」，享受一群貓咪零距離圍繞的用餐時分。店長暐倫本身就是資深貓奴，長年協助浪貓送養與中途安置，飼養50隻貓的他希望透過貓咪中途餐廳，讓更多人用一頓飯的時間，與可愛又迷人的喵星人互動。



沒有用餐時間限制，可以愜意地與喵星人共度美味時光。圖／林冠良

店家餐點首推「花生醬培根起司牛肉堡」，使用新鮮牛絞肉自製漢堡排，口感紮實，保有鮮甜原味，配上起司和花生醬，香氣馥郁且層次豐富。

而份量十足的「炸物拼盤」與「水果鬆餅」也是最受歡迎的菜單，更可來杯「藍柑橘可爾必思」，水藍色的夢幻漸層，就像貓咪的澄澈眼神。來到結合幼貓送養的赴遇貓早午餐，除了食材新鮮且價格親民的餐點，還有10多隻溫馴的貓店員，陪伴共度療癒午食。

動手做趣味體驗 謝宇明陶瓷文化藝術工坊

吃飽喝足後，起身就到「謝宇明陶瓷文化藝術工坊」動手DIY，在老闆謝宇明專業又幽默的指導下，緩緩地將陶土在手拉坏機上，塑造出杯盤碗的形狀，再使用剩餘的陶土捏出貓耳妝點，並運用特殊顏料彩繪，作品完成還得經高溫燒製，一周後就能收到獨一無二的手捏陶杯。工坊除了提供手拉坏課程，也有彩繪或貼花體驗，結合特殊染料，打造出山水潑墨的視覺效果。



透過手拉坏機成形後，再以手捏打造出外觀，並用特殊顏料彩繪。圖／林冠良

謝宇明年輕時為了追求鶯歌陶瓷家族的女兒，索性前去拜師學藝，從此離不開陶瓷文藝，並在1995年於鶯歌成立第一家陶藝教室，2010年回到桃園成立藝術工坊，希望讓故鄉的孩子也有機會接觸陶藝的文化美學。這個空間不只是提供在地體驗，也接待海外交流團隊，感受工藝之美，落實陶藝生活化、生活藝術化的理念。



透過手拉坏機成形後，再以手捏打造出外觀，並用特殊顏料彩繪。圖／林冠良

手作美味意難忘 猫舌珈琲

隱身巷弄的「猫舌珈琲」，改建自老闆Tina奶奶的老房子，外觀與一般民宅無異，走入其中，散發著溫馨小巧的空間氛圍。貓店長喵喵端坐在進門右側的矮凳上，迎接每位到訪者，令人感到驚喜，幸運的話還能遇見個性害羞的虎斑貓小春，躲在椅腳好奇地看著來來往往的客人。



喵喵店長多才多藝，在Tina 的協助下，才有機會體驗握手與擊掌。圖／林冠良

店內販售精心製作的手工蛋糕與暗藏巧思的餐點。「奶奶蛋培根義大利麵」將培根低溫煎至微焦，再用鮮奶油和蛋黃調製醬汁，增加濃郁口感。限量推出的午茶甜點，以「芋泥生乳酪」最受好評，將芋頭蒸透製成芋泥，搭配生乳酪打造出綿密口感；「毛絨絨雙層起司」用戚風蛋糕為底，搭配兩種起司豐富味覺；「檸檬磅蛋糕」選用口感偏酸的綠檸檬，濕潤且酸甜有味，還可點杯「烤布蕾拿鐵」或「蜂蜜柚子泡泡」，讓人嚐完意猶未盡。



餐點全由店家親自製作，各式餐點令人回味無窮。圖／林冠良

夕日微風輕騎行 茄苳霄裡陽光鐵馬道

踏上YouBike，沿著茄苳溪的「茄苳霄裡陽光鐵馬道」騎行，自行車道貫穿八德西側南北，全長超過13公里，自元聖宮出發，經茄苳里埤塘公園，終點抵達霄裡大池，沿線串聯埤塘、水圳，還有舊時的浣衣空間與古厝宗祠，是一條結合自然風情與人文歷史的自行車路線。



自行車道部分路段還有綠樹遮蔭，沿途欣賞田園風光。圖／林冠良

往來遊客消消暑氣，沿著溪畔徐徐而行，可飽覽鄉間小路的自然風光。若是季節逢時，還可看到鐵馬道兩旁的稻浪搖曳、水圳粼粼，在這樣靜謐悠然的氣氛中，讓人徜徉天地之間，拋開一切煩惱，感受有如喵星人般的慢活遊程。



茄苳霄裡陽光鐵馬道北段以埤圳樂活為主題，水面波光粼粼。圖／林冠良

※本文轉載自《桃園誌》No：63