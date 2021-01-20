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每日國際焦點

美國總統川普於任期結束前夕，指責中國對維吾爾人犯下種族屠殺與反人類罪。

拜登的國家安全顧問人選艾薇兒·海恩斯表示將最優先對抗中國，支持對中積極強硬。

義大利總理孔蒂安然渡過參議院不信任投票，倒閣危機暫時解除。

蘇丹聯合國維和部隊1月1日結束任務離開達佛由蘇丹部隊接手，18日起發生民兵連續3日攻擊，已超過100死。

美國

總統川普於第一任期結束前夕，指責中國對維吾爾人犯下種族屠殺與反人類罪。

拜登的國家安全顧問人選艾薇兒·海恩斯表示將最優先對抗中國，支持對中積極強硬。

南韓

內閣改組，總統文在寅今天提名外交部、文化體育觀光部及中小風險企業部長人選，外交部將由現任青瓦台國家安保室長鄭義溶接掌。

日本

大雪造成交通大亂，東北自動車道發生134輛車交通事故，1死12入院。

印尼

地震死亡人數增加到90人，總統佐科威誓言重建。

歐盟

呼籲拜登領導全球抗疫。

計畫在夏季達成7成歐盟公民施打疫苗目標。

德國

反對美國制裁北溪2號天然氣管線。德國仇俄恐俄卻執著於直通俄羅斯的北溪2號管線，顯示國家戰略嚴重錯亂。

總理梅克爾表示德國可能需要完全封鎖邊界來防疫，以免新突變種病毒入侵。

法國

總統馬克宏鬆口，稱法國可調整撒哈拉沙漠以南薩赫勒地區的軍事布署，即對撤軍的態度軟化。

義大利

總理孔蒂安然渡過參議院不信任投票，倒閣危機暫時解除。

西班牙

宣布首都馬德里等受到暴風雪侵襲地區為災區。

匈牙利

政府規定出版社於爭議性的推廣同性戀童書上標示「內含與傳統性別角色不合內容」。

瑞士

將於3月7日公投修憲禁止全國伊斯蘭婦女穿戴面紗，瑞士政府卻呼籲選民投票反對，聲稱是干預州權、會影響觀光。瑞士已有聖加倫、提契諾2州公投禁止面紗。

希臘

又有由土耳其前來的偷渡船翻船，救起27人，1死。偷渡客來自索馬利亞。

美國

表示WHO成員國應該領導WHO改革。

美國制裁協助委內瑞拉逃避禁運的貿易公司、個人、船隻。

墨西哥

總檢察長與美國為了不起訴前國防部長薩爾瓦多爾·辛費戈斯案槓上，打算將爭端抬上國際法庭。美國希望墨西哥繼續調查，墨西哥則希望不起訴結案。

瓜地馬拉

加強驅趕想前往美國的宏都拉斯難民，將人龍掃除大半。

伊朗

將美國總統川普及多位現任與前任官員列入黑名單。

伊朗在聯合國裁軍會議上抵制沙國、阿聯，同時土耳其則抵制塞浦路斯，會議未來堪憂。

於波灣口進行陸軍與傘兵軍事演習。

蘇丹

聯合國維和部隊1月1日結束任務離開達佛由蘇丹部隊接手，18日起發生民兵連續3日攻擊，已超過100死。

土耳其

逮捕238名與古蘭教士相關的軍方人員，聲稱與2016年政變有關。

莫三比克

民兵攻擊造成57萬難民流離失所，發生糧食危機。

敘利亞

霍姆斯發生輸油設施大爆炸，火勢已控制，無人傷亡。

伊拉克

強化與敘利亞邊界以打及伊斯蘭國、毒品走私等非法活動。

烏干達

指控美國大使試圖拜訪反對黨顛覆總統大選結果。先前烏干達獨裁者在問題重重的大選中順利獲勝。

葉門

美國將北葉門胡塞叛軍視為恐怖組織後，19日起全面阻擋各人道救援組織物資前往北葉門。

西班牙

北非海外屬地梅利利亞遭非法移民闖入，150非法移民強行攀爬鐵絲網圍牆，導致其中有人受傷，西班牙將偷渡客送回摩洛哥。

福和會官方網頁：www.fratwn.org