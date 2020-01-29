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【專欄】神主牌仔並不是偶像

2020-01-29 12:15
多年前，前台南妙心寺釋傳道法師特地親自將這支被丟棄在垃圾掩埋場的十字架送到台北給盧牧師，離開前，還深深地雙手合十，向有耶穌的十字架一鞠躬後才離開。圖／擷自盧俊義牧師臉書
多年前，前台南妙心寺釋傳道法師特地親自將這支被丟棄在垃圾掩埋場的十字架送到台北給盧牧師，離開前，還深深地雙手合十，向有耶穌的十字架一鞠躬後才離開。圖／擷自盧俊義牧師臉書

每當談到「神主牌仔」這種代表著祖先命脈傳承的牌位，對於信耶穌的人而言想必有許多不同觀點和意義，特別是對初信者而言，尤其是家族中的長子，感受必定更加切身且深刻。

在我個人的認知中，早期宣教師來到咱台灣，會要求決志相信耶穌接受洗禮者，必須除「偶像」。而在他們的認知中，這種代表著祖先的牌位也是一種偶像，因為也是供奉在神明桌子上，且是擺放在神明像的右邊。同樣是在牌位前放有小小香爐，加上人們在向神明像上香後，會移位站到祖先牌位前做同樣的舉動，就是點香舉拜，有時也會對祖先牌位說幾句話。特別是家裡每逢有女兒要出嫁的喜事時，出門前就會先向代表祖先的牌位上香，然後要向祖先報告說某某孫女要出嫁，祈求庇護、祝福，而娶媳婦入門時也是一樣。因此，早期宣教師認為咱台灣人是將祖先看作和神明等同，於是在進行除偶像時，也同時將祖先牌位一併除掉。甚至有的人在除神明像時，會拿柴刀當眾劈成兩半，之後，也將「神主牌仔」照樣砍劈，然後丟進火堆裡焚燒。這在我看來簡直是「非常殘忍」的手法。

劈神主牌損傷人心

這種「除偶像」的舉止在早期咱台灣社會，往往造成很大的困擾，我不敢說排斥基督教的原因是跟這種儀式有關，但我覺得我們可以換個角度去想、去看這件事。假設有個家庭是整個村落中唯一信耶穌的，當他們決志要信耶穌受洗時，教會信徒都去參加，然後將這些神明拿出來在家門口用柴刀劈，看在左右鄰舍的眼中，當他們看見自己所崇拜的神明竟是被如此處置，心中的感覺會是如何？早期村落中，幾乎都是親戚，甚至是同家族的至親住在一起的聚落，這時，特別是有長子身分的人，因為要信耶穌而決定拿起柴刀，將神明像連同神主牌仔順手劈下去，想想看，當這些至親親眼目睹這一幕之後，心中的感受會是如何？即使不是長子，大家看見信耶穌的人這樣對待神主牌仔，恐怕心中感受也很不是滋味。可以想像的到，此後必定會有許多厭惡的話語、排斥的流言會在村落中流竄，且很快就會流竄到鄰近村落去。

如果我們稍加注意，就會發現長子家中供奉的神主牌仔後面，必定有一張紙黏在上面，黏的地方甚至有烙印以防假冒。這張紙其實就是族譜，很清楚標明一代一代的祖先名字。若是將此神主牌仔劈開，又將其丟進火堆與那些被劈的神明像同焚，看在村落親人眼裡，心裡是非常悲痛的。他們會認為若不信現在這個神明，要換另一個神明也可以，將神明送回去廟裡即可。但祖先不能換，也無法換啊！而這一劈、這一燒，等於是在當眾宣告要與祖先切斷關係了！這也就難怪為什麼有許多家族將決定信耶穌的親人稱作「背祖」，會痛恨到極點，嚴重者甚至會將其逐出家族名單，拒絕來往。

留下族譜符合情義

因為有這樣的了解，我牧會以來打從關山開始到嘉義西門，到後來上台北東門牧會，都會遇到這種要信耶穌而決定要除神明像的例子，我都會在舉行「潔淨禮拜」後，將神明像帶回教會，至於神主牌仔，我都會建議該信徒將之保留下來，即使不是長子，我也會這樣建議：由於長久以來在神主牌仔前燃香，導致整個牌位都已被燻得很黑，原本的金色字也會有一層煙的油脂。我會建議該家長設法將之整理擦拭乾淨，然後重新將牌位上的字體修補金漆上去。最好再用一個新玻璃框將之保存，或是直接放進客廳玻璃櫥櫃顯明的地方，可以清楚看見。有信徒問我是否可以在神主牌仔前點一盞燈？我也說「沒有問題。」特別是身為長子的，我都會告訴他們，那份族譜一定要好好保存著，不要撕下來，那是我們的文化，且是非常重要的遺產。

我不認為過去宣教師或是牧師在家族面前拿柴刀劈所謂的「偶像」之神像是正確的作法，傳道者最好的方式就是用袋子將之帶回教會處理掉。這至少是對不同信仰者一種最基本的尊重。相對來想，若有原本信耶穌的人，後來放棄而改信其他宗教，也用相同方式拿柴刀劈家中的十字架、十誡匾額或耶穌畫像等等，我們心中的感受又會如何？

垃圾場的耶穌十字架

我的好友生前在台南妙心寺當駐寺弘法的釋傳道法師，有一天打電話給我，說他的信徒是台南市環保局的清潔隊員，在垃圾堆中發現一支十字架，上面有耶穌的「神像」，他說那應該是重建禮拜堂時被拆掉的廢棄物。他的信徒不敢將之丟棄在垃圾掩埋場，特地送去他那裡。傳道法師說他第一個想到的就是我，或許我會知道該怎樣處理。我說拜託，一定要替我保存下來，改天我會去台南帶回來。傳道法師說「明天我親自送上去給你」。於是隔天，我印象相當深刻，那是一個禮拜五晚上正在查經班時刻，傳道法師請徒弟特地開車載他來到台北東門教會，他走上禮拜堂樓梯，我跑了出去，他是雙手捧著用氣泡紙包裝得很妥當的有耶穌的十字架，小心翼翼地交到我的手中。然後又驅車回台南。離開前，還深深地雙手合十，向著我捧在手上有耶穌的十字架一鞠躬後才離開。他知道我在帶查經班，不打擾，說他要回去了。我感動到眼淚掉下來，現在這支有耶穌的十字架就放在我家客廳，我珍惜著。

省視內心真正的偶像

什麼是「偶像」？我們通常都會說那些非基督教信仰中的神像，包括神主牌仔都是。其實，使徒保羅的話很值得我們深思，特別是傳道者更需要注意，他說：「無可懷疑地，淫亂、污穢，或貪婪的人（貪婪等於拜偶像）絕對不能成為基督和上帝國的子民。」（以弗所書5章5節）同樣的經文也出現在歌羅西書3章5節。不是民間宗教那些看得見的雕刻神像才是偶像，我們內心有貪婪就是。如果一間教會有貪婪的行為，不要忘記，那就是在拜偶像，不是在敬拜創造生命的主上帝。

（本文亦刊載於2019年10月13日教會公報第3528期第14至15頁）

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