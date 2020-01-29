每當談到「神主牌仔」這種代表著祖先命脈傳承的牌位，對於信耶穌的人而言想必有許多不同觀點和意義，特別是對初信者而言，尤其是家族中的長子，感受必定更加切身且深刻。

在我個人的認知中，早期宣教師來到咱台灣，會要求決志相信耶穌接受洗禮者，必須除「偶像」。而在他們的認知中，這種代表著祖先的牌位也是一種偶像，因為也是供奉在神明桌子上，且是擺放在神明像的右邊。同樣是在牌位前放有小小香爐，加上人們在向神明像上香後，會移位站到祖先牌位前做同樣的舉動，就是點香舉拜，有時也會對祖先牌位說幾句話。特別是家裡每逢有女兒要出嫁的喜事時，出門前就會先向代表祖先的牌位上香，然後要向祖先報告說某某孫女要出嫁，祈求庇護、祝福，而娶媳婦入門時也是一樣。因此，早期宣教師認為咱台灣人是將祖先看作和神明等同，於是在進行除偶像時，也同時將祖先牌位一併除掉。甚至有的人在除神明像時，會拿柴刀當眾劈成兩半，之後，也將「神主牌仔」照樣砍劈，然後丟進火堆裡焚燒。這在我看來簡直是「非常殘忍」的手法。

劈神主牌損傷人心

這種「除偶像」的舉止在早期咱台灣社會，往往造成很大的困擾，我不敢說排斥基督教的原因是跟這種儀式有關，但我覺得我們可以換個角度去想、去看這件事。假設有個家庭是整個村落中唯一信耶穌的，當他們決志要信耶穌受洗時，教會信徒都去參加，然後將這些神明拿出來在家門口用柴刀劈，看在左右鄰舍的眼中，當他們看見自己所崇拜的神明竟是被如此處置，心中的感覺會是如何？早期村落中，幾乎都是親戚，甚至是同家族的至親住在一起的聚落，這時，特別是有長子身分的人，因為要信耶穌而決定拿起柴刀，將神明像連同神主牌仔順手劈下去，想想看，當這些至親親眼目睹這一幕之後，心中的感受會是如何？即使不是長子，大家看見信耶穌的人這樣對待神主牌仔，恐怕心中感受也很不是滋味。可以想像的到，此後必定會有許多厭惡的話語、排斥的流言會在村落中流竄，且很快就會流竄到鄰近村落去。

如果我們稍加注意，就會發現長子家中供奉的神主牌仔後面，必定有一張紙黏在上面，黏的地方甚至有烙印以防假冒。這張紙其實就是族譜，很清楚標明一代一代的祖先名字。若是將此神主牌仔劈開，又將其丟進火堆與那些被劈的神明像同焚，看在村落親人眼裡，心裡是非常悲痛的。他們會認為若不信現在這個神明，要換另一個神明也可以，將神明送回去廟裡即可。但祖先不能換，也無法換啊！而這一劈、這一燒，等於是在當眾宣告要與祖先切斷關係了！這也就難怪為什麼有許多家族將決定信耶穌的親人稱作「背祖」，會痛恨到極點，嚴重者甚至會將其逐出家族名單，拒絕來往。

留下族譜符合情義

因為有這樣的了解，我牧會以來打從關山開始到嘉義西門，到後來上台北東門牧會，都會遇到這種要信耶穌而決定要除神明像的例子，我都會在舉行「潔淨禮拜」後，將神明像帶回教會，至於神主牌仔，我都會建議該信徒將之保留下來，即使不是長子，我也會這樣建議：由於長久以來在神主牌仔前燃香，導致整個牌位都已被燻得很黑，原本的金色字也會有一層煙的油脂。我會建議該家長設法將之整理擦拭乾淨，然後重新將牌位上的字體修補金漆上去。最好再用一個新玻璃框將之保存，或是直接放進客廳玻璃櫥櫃顯明的地方，可以清楚看見。有信徒問我是否可以在神主牌仔前點一盞燈？我也說「沒有問題。」特別是身為長子的，我都會告訴他們，那份族譜一定要好好保存著，不要撕下來，那是我們的文化，且是非常重要的遺產。

我不認為過去宣教師或是牧師在家族面前拿柴刀劈所謂的「偶像」之神像是正確的作法，傳道者最好的方式就是用袋子將之帶回教會處理掉。這至少是對不同信仰者一種最基本的尊重。相對來想，若有原本信耶穌的人，後來放棄而改信其他宗教，也用相同方式拿柴刀劈家中的十字架、十誡匾額或耶穌畫像等等，我們心中的感受又會如何？

垃圾場的耶穌十字架

我的好友生前在台南妙心寺當駐寺弘法的釋傳道法師，有一天打電話給我，說他的信徒是台南市環保局的清潔隊員，在垃圾堆中發現一支十字架，上面有耶穌的「神像」，他說那應該是重建禮拜堂時被拆掉的廢棄物。他的信徒不敢將之丟棄在垃圾掩埋場，特地送去他那裡。傳道法師說他第一個想到的就是我，或許我會知道該怎樣處理。我說拜託，一定要替我保存下來，改天我會去台南帶回來。傳道法師說「明天我親自送上去給你」。於是隔天，我印象相當深刻，那是一個禮拜五晚上正在查經班時刻，傳道法師請徒弟特地開車載他來到台北東門教會，他走上禮拜堂樓梯，我跑了出去，他是雙手捧著用氣泡紙包裝得很妥當的有耶穌的十字架，小心翼翼地交到我的手中。然後又驅車回台南。離開前，還深深地雙手合十，向著我捧在手上有耶穌的十字架一鞠躬後才離開。他知道我在帶查經班，不打擾，說他要回去了。我感動到眼淚掉下來，現在這支有耶穌的十字架就放在我家客廳，我珍惜著。

省視內心真正的偶像

什麼是「偶像」？我們通常都會說那些非基督教信仰中的神像，包括神主牌仔都是。其實，使徒保羅的話很值得我們深思，特別是傳道者更需要注意，他說：「無可懷疑地，淫亂、污穢，或貪婪的人（貪婪等於拜偶像）絕對不能成為基督和上帝國的子民。」（以弗所書5章5節）同樣的經文也出現在歌羅西書3章5節。不是民間宗教那些看得見的雕刻神像才是偶像，我們內心有貪婪就是。如果一間教會有貪婪的行為，不要忘記，那就是在拜偶像，不是在敬拜創造生命的主上帝。

（本文亦刊載於2019年10月13日教會公報第3528期第14至15頁）