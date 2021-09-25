黃昭輝《毋甘願的年代：台灣的苦難佮祝福》新書發表會9/26（日）下午2點在高雄鹽埕教會舉行。發表會前將先在《微微笑廣播網》接受陳永興醫師訪談，本週日上午11點歡迎鎖定微微笑廣播網「聽醫生講看覓」。

黃昭輝《毋甘願的年代：台灣的苦難佮祝福》這是一本罕見地以台語文撰寫，完整又深刻的半世紀台灣史，他以基督教神學訓練為養分，參與台灣民主運動，用生命衝撞黨國威權體制，蛻變成做民主國家的過程。

黃昭輝新書發表會9/26（日）下午2點在高雄鹽埕教會舉行。發表會前將先在《微微笑廣播網》接受陳永興醫師訪談，本週日上午11點歡迎鎖定微微笑廣播網「聽醫生講看覓」。

《毋甘願的年代_行過台灣的苦難佮祝福》是前立法委員 黃昭輝 自述，由師大台文系博士鄭雅怡執筆代寫，全書歷時3年，訪談約30位相關人士，並用台文漢羅書寫。從家族歷史、個人成長一路寫到參與政治經驗，並在時代中產生的影響。

在台灣民主運動史上，衝撞國民黨黨國體制有「火爆浪子」之稱的黃昭輝最為人印象深刻的是1990年2月在國民大會上當著總統李登輝面前翻桌的事件，而事件後續包含「野百合學運」與李總統接見學生代表、廢除「動員戡亂時期臨時條款」及隔年完成「國會全面改選」等均成為台灣民主化的重要指標。

此外，令人印象深刻的是黃昭輝在27年後曾當面跟李登輝為翻桌事件道歉，惟李反而對在場人說：「昭輝不必跟我道歉，台灣人應該謝謝他，因為他是在為台灣民主化奉獻、打拼。」

黃昭輝《毋甘願的年代：台灣的苦難佮祝福》新書發表會將於9月26日下午2點於高雄鹽埕教會舉辦，根據台灣教會公報社書房PO文來賓包含長老教會總幹事陳信良牧師、國史館長陳儀深、民報創辦人陳永興醫師、前行政院長張俊雄與高雄市長陳其邁。

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