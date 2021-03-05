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每日國際焦點

美國皮尤研究中心民意調查顯示，將近9成美國人是中國為敵人、對手而非夥伴；67%對中國觀感很差、極差，只有11%對中國有好感；65%認知到中國對美駭客攻擊；50%認為中國人權問題很嚴重；53%認為中國搶奪美國工作很嚴重；52%認為中國軍事威脅很嚴重。

以色列與奧地利、丹麥建立疫苗聯合研發與生產供應聯盟。

緬甸軍警繼續掃蕩抗爭者。抗爭至今已54死，1,700人遭逮捕，含29記者。

因阿斯特捷利康沒有滿足對歐盟出貨進度，歐盟與義大利阻止阿斯特捷利康疫苗出貨至澳洲。

美國

皮尤研究中心民意調查顯示，將近9成美國人是中國為敵人、對手而非夥伴；67%對中國觀感很差、極差，只有11%對中國有好感；65%認知到中國對美駭客攻擊；50%認為中國人權問題很嚴重；53%認為中國搶奪美國工作很嚴重；52%認為中國軍事威脅很嚴重。

日本

15日美國國務卿布林肯、國防部長奧斯丁將訪問日本。

緬甸

軍警繼續掃蕩抗爭者。抗爭至今已54死，1,700人遭逮捕，含29記者。

日本麒麟控股被挪威認定為與緬甸軍政府有關因此可能遭挪威主權基金排除於投資項目之外。

新加坡敦促公民離開緬甸。

聯合國要求緬甸必須停止「邪惡的鎮壓」。

歐盟凍結緬甸發展基金援助。

19名緬甸警察逃至印度尋求政治庇護。

紐西蘭

北島外海發生規模7.2強震，無傷亡，一度發布海嘯警報但已撤除。

印度

外長前往孟加拉討論81名漂流羅興亞偷渡客問題。

尼泊爾

毛派叛軍同意依與政府的協定停火。

俄羅斯

國安局表示阻止一起針對加里寧格勒電力設施恐攻，逮捕嫌犯。

要求德法影響烏克蘭政府，不要在烏東衝突越線。

回應美國呼籲銷燬化學武器，表示俄國本來就沒有化學武器。

英國

歐盟議會原本將投票表決英國脫歐貿易協定，但因英國在北愛自行其是，歐盟議會決定延後。愛爾蘭抨擊英國在北愛行為不是個可敬的國家。

德國

拒絕歐盟、奧地利、捷克所提，要求放寬邊境管制的呼籲。

德國企業對梅克爾宣布緩慢解封大失所望。

德國通過阿斯特捷利康疫苗施打於65歲以上老人。

斯洛伐克

總理不待歐盟通過俄國史普尼克五號疫苗自行洽談進口，開玩笑說用烏克蘭與斯洛伐克接壤的外喀爾巴阡州來跟俄國交換，為此失言而道歉。

摩多瓦

憲法法庭否絕親歐總統任命新部長。

義大利

因阿斯特捷利康沒有滿足對歐盟出貨進度，歐盟與義大利阻止阿斯特捷利康疫苗出貨至澳洲。

蓋亞那

表示2架委內瑞拉戰機侵犯領空。委國否認。

以色列

與奧地利、丹麥建立疫苗聯合研發與生產供應聯盟。

伊朗

英法德否決美國所提，要國際原子能總署抨擊伊朗不願合作接受檢查的計畫。如此對伊朗軟弱讓步，以為能增加談判空間。

土耳其總統艾爾段聲援伊朗，要求美國解除對伊朗制裁回到伊核協議。

葉門

亞丁市路邊炸彈爆炸造成3死。

胡塞叛軍向沙烏地阿拉伯吉贊發射飛彈，沙國聯軍攔截成功。

土耳其

軍方直升機墜毀9死。

衣索比亞

聯合國要求進入提格雷調查戰爭罪行。

黎巴嫩

自2日起的抗爭持續，阻斷主要道路。

阿富汗

路面土製炸彈爆炸炸死一名婦產科女醫師。

南非

警方破獲數百劑假疫苗，逮捕4名嫌犯。

福和會官方網頁：www.fratwn.org