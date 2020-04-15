一位政壇崛起的神，落到需要世俗法律保護，老韓的故事將是台灣政壇上的啟示錄，另一邊，高雄鋼鐵韓粉杏仁哥，等不到發大財，被「武漢瘟疫」重擊之下也收攤了，證明人算不如天算。

現在的老韓，面對罷免案，好像從神壇上重重摔落，有媒體建議老韓下台後選2024總統，我嗤之以鼻，如果連個市長也幹不下去，我預測，老韓在政壇上沒有未來了。

如今回想起來，2018年年底那場九合一選舉，是否就是一場假庶民浮生大夢呢？台灣的政治宛若浪潮，有人一朝被浪潮打上岸，有人一朝會被浪潮所吞食。

靠著紅色媒體集團的「扶龍神轎」拉抬，電視鏡頭瘋狂播放，媒體文字化妝美化，一個來自台北小小果菜市場老總，終於有幸被抬上高雄市長寶座，沒想到屁股沒坐熱，才疏學淺的老韓，志氣大於天，加上紅色媒體的拍胸脯保證，住對面的紅色老大哥公開力推，造勢場上場場爆滿，老韓企圖一舉登天，最後在台灣年輕人覺醒之下，兵敗於2020年1月，台灣的史書將會如此紀錄，過去，一人救國民黨的老韓，現在卻要等待國民黨來救，世事變化真的難以逆料，六月，老韓能夠從罷免虎口下安然脫身嗎？

今年大選，老韓雖敗，但是，從得票來看，仍然很高，紅色媒體集團在台灣的滲透功夫，還真了得，選戰期間，就算在「反滲透法」通過之下，紅色媒體集團仍然奮不顧身，不管學習共產黨的鬥爭語言，以及民粹運動的口號，利用名嘴挑起國家認同神經，分裂台灣社會，所有表演可以說是入木三分，也的確打動部分人心，並且利用廣告代理集團鎖住紅色固定頻道，拉高收視率，使洗腦的藥效，可以更深入台灣一些親中，反民主，反改革群眾腦中，如此周詳計畫，利用台灣民主選舉奪取台灣，顯然背後有高人指點，更能證實，中共砸大錢，打算在2020年拿下台灣，圖謀已久。

中共利用台灣社會長期來國家認同分裂的基礎，把親中，反民進黨的群眾集結起來，這些群眾可以分成四類，第一類是被年薪改革激怒的軍公教，第二類是社會底層長期被忽略的邊緣人，第三類則是被黨中央打壓的國民黨地方派系，第四類是反小英的民進黨內獨派勢力，鼓動獨派選民放棄投票。

這四類人，被紅色媒體忽悠洗腦，硬生生創造出了韓流名詞，2018年底，韓流的確捲起千堆雪，可惜，隨著老韓庶民表象被拆穿之後，支持者走了一大半，最後，敗選老韓只能回到高雄市，企圖以低調身段挽回高雄市民心，但是，老韓忘了，他曾經說過的話，「放馬過來」，高雄人對這句話卻記憶猶新。

強硬對幹刺激罷韓熱情

現在，馬終於放過來了，二階段罷免聯署來到50萬，老韓卻開始打起法律戰，挺韓名嘴直言說，「把政治問題搞成法律問題，如此建議的幕僚，真的缺乏智慧」，事實上，老韓最後是否落的無官一身輕，已經不是個人的事情了，圍繞老韓旁邊的政務官，才是關係中人，於是，鴿派幕僚認為，「老韓直接向高雄市民致歉，高雄市政府機器只做旁觀，越少干預，對老韓越有利」，這款建議是居於對高雄市民性格的認識，我世居高雄三代，知道高雄人性格土直，粗獷，理智線比較短，感情豐富，這種人不宜刺激，可惜，老韓卻放棄鴿派，反而相信鷹派的建議，用法律硬拚高雄人。

4月8日，老韓委託律師向北高行政法院提出訴訟，並且提出訴願，要求停止罷免行動，曾經在高雄地檢署任職的凌博志撰文說，「北高行政法院一向有國民黨黨國碉堡稱呼，意思就是審案比較保守，法官多親國民黨」，因此，「不當黨產處理委員會」對國民黨所提扣押案，來到北高行政法院，打起行政訴訟，敗者比較多，所以，用此理由說明，打行政訴訟，抽籤抽到韓粉法官，或許可以拯救到老韓，鷹派幕僚建議老韓，安排律師走這一條路，並以罷韓團體提前部署當作理由，但是，內政部已經做出回應，有關法律所記載，並沒有明文規定，罷免聯署不可以提早準備。

對於高雄民間團體所提罷免案，民進黨的態度比較低調，如果罷韓成功，未來民進黨內對新市長選舉，必然會有一場派系廝殺上場，到時候，綠色政客吃相難看，難免給時代力量或民眾黨帶來機會。

其次，很多人關注目前在行政院的陳其邁，是否回高雄參選，武漢瘟疫期間，陳其邁以醫生身分對防疫貢獻很多，個人聲望也有所增加，留在行政院歷練幾年，說不定也是一條陽光大道，但是，陳其邁也很清楚，如果高雄市進行市長改選，高雄市民會基於還他公道的理由，讓他當選，這也是高雄人性格的表現，現在，陳其邁陷入魚與熊掌無法兼得的窘境。

六月很快來到，多數媒體認為，以聯署書的情況來看，投票通過罷免的機率很高，唯一可以拯救老韓的，就是武漢瘟疫的傳染情況，如果台灣的疫情沒有控制好，來一個社區大爆發，那麼政府可能以避免群聚的理由，停止罷免活動，可惜，這個問題沒有答案，只能問老天了。