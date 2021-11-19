2021.11.16拜習會談內容可以看出來：美國態度沒有變，而習近平在會談中也是老調重彈，就是不鬆口：「放棄武力犯台」。示意圖／擷自CCTV，民報合成

拜習會在千呼萬喚下登場，歷經四小時談話，台灣問題成為談話核心，但是很諷刺的是：真正土地上的台灣主人，無法到場表達立場，事實上，台灣想說的話，美國已經說了，這場視訊會談，就是一場各說各話的政治宣傳。

與其說是美中高峰視訊會談，其中有三分之一時間，是美國替台灣發聲，會談話剛落下，趙立堅戰狼立即打臉美國：「台灣關係法或六大保證全部無效」，不管你的法是國內或國外，意思是老共想要對台灣怎麼幹，就怎麼幹，不受談話影響，美國也不示弱，放出將杯葛冬奧的訊息，拜習會並無法達到為美中降火氣目標。

美國政治宣告是針對國際，習近平則針對國內，所以老共盡可能連翻譯也造假，扭曲拜登話意，會後即宣告美國不支持台獨，重點是美國也不支持統一，老共卻隻字未提，美國希望為美中衝突增加護欄，避免雙方競爭擦槍走火，變成軍事衝突，至於護欄效果如何，恐怕不會太大，可以預見：共機對台灣騷擾依舊，而且會常態化，台灣未來還是無法避免投資購買自衛武器。

從拜習會談內容可以看出來：美國態度沒有變，唯一底線就是兩國中國在處理台灣議題上，不准打架，如何解決一個中國問題，或者台灣問題，只能動口不動手，動口方法很多，就是想辦法和平改變對手，可以用資訊認知作戰，也可以用滲透收買，可以用內宣外宣，可以恐嚇，甚至可以接受台灣公投，布林肯在會前與王毅會談已經說過：中共必需接受台灣人意願，拜登也清楚表達：台灣已經是獨立個體，未來命運由台灣人自己決定，這就是美中三公報中，和平處理台灣主權問題的精神，重點是不准打架，習近平在會談中也是老調重彈，就是不鬆口：「放棄武力犯台」，仍然留下可能犯台懸念，所以這場會談後，問題仍然回到原點，印太地區降溫可能性不大。

過去，西方國家相信獨裁專政的政體，在經濟發展後，就會走向民主，蘇聯的崩潰就是前例，雖然，蘇聯的民主是假性民主，這種一廂情願，使西方國家盡可能對中共寬容，沒料到中共和蘇共不同，馬克斯主義移植到中國，在不同宗教和文化上，產生不同變化，中共對人民洗腦控制，遠遠勝過蘇共，所以，經濟發展並沒有帶來中共政治和平演變，反而增加政權對人民控制力道，中共是史無前例的高壓政權，而中國人更是史無前例對高壓順從的奴隸，所以，「玻璃心」或「牆外」這類諷刺中國人的歌曲，仍很難在「牆國」內得到共鳴。

剛下台的梅克爾，11月17日接受訪問時說：她認為：「歐洲在與中共交流時，犯了天真的毛病」，這句話是歐洲遲來的醒悟，問題還是歐洲對中國經濟依賴太深，想要脫勾需要時間，最近，中共繞過審查，收購義大利軍事無人機公司，引起義大利政府震怒，就是典型案例。

習拜會談各說各話，也各有所得，習近平用會談作大內宣，鞏固帝王權利，美國則用會談替民主黨下降民調止血，台灣問題已經成為國際問題，對台灣安全多了一層保護。

中台對峙七十年，兩國的經濟強弱正不斷轉變，現在是老共弱，台灣強的時代，國際上台灣也走向前台，世界發現台灣是明珠，也努力確保明珠不會淪陷，這是台灣最大優勢，時間會證明台灣是否可以改變中國，直到那天到來，台灣才會成為正常獨立國家。