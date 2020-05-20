班農表示，「至少有幾百位電腦高手投入這項行動，只要紅色圍牆順利被拆除，14億中國人將會重見天日，走出被中共洗腦的監獄，見識這個世界和中共洗腦的不一樣」。示意圖／擷自TVP info網路影片

美國保守陣營對中共政策大轉變，已經從恐共走向滅共，「武漢瘟疫」爆發是最大因素，為滅共運動增添柴火，如同川普所言，「貿易協議墨跡未乾，你就讓我死一堆人，一百個協議也無法彌補」。

中美關係回不去

中國14億人被8千萬共產黨奴役，現在紅色魔爪伸向全世界，美國終於知道，除了期待已經覺醒的中國人起來推倒高牆之外，美國更應該從旁協助，趁這一次瘟疫肆虐全球，推倒紅色高牆。

川普喊出不惜和「中共國」切斷關係，紅色黨媒紛紛叫囂，痛罵川普無知狂妄，可見，美中如果真的斷交，恐怕是中共最害怕的大事，因為中共當吸血鬼已經習慣，沒血可吸肯定日子難過。

5月15日，美中兩國已經為了台灣成為WHA觀察員再度槓上，如同崔天凱所說，「中美關係回不去了，而且也不需要回去」。

中國戰狼媒體的叫囂，配合民主黨攻擊川普的文宣廣告，刊登在幾個主流媒體，企圖拉下川普，反而助長川普聲勢，美國和中國全面脫鉤，已經是現在進行式，說穿了，中共仍然寄望民主黨拜登的上台，取代川普位子，至少民主黨黨內的所謂自由左派，仍然是中共好朋友，但是，從最近的民調來看，川普的選情已經出現反轉看好的情況，拜登過去歷史上的左傾仍然是包袱。

川普已經下令無限期凍結高達六千億美金的美國退休公務員退休基金投資中國，並對中國在美不透明的企業，驅離私募基金市場，例如瑞幸咖啡，目前有十幾家被點名，這一招比美國企業撤離中國的打擊更大，一旦中企失去華爾街的美金補給，人民幣勢必崩跌，中國的金融風暴更無法避免，為了補救美國資金缺口，國台辦穩住ECFA，再度以惠台11項對傻瓜台商招手，看看還有沒有機會割台灣韭菜，反觀台灣代理人一再以停止ECFA恐嚇台灣，中共一方面攏絡台灣，還要用航母戰機恐嚇，軟硬兩手策略更加明顯，但是，台商也不是全部傻瓜，因為賺錢不容易啊，看看鴻海供應鏈，武漢廠，鄭州廠已經宣布減產，工人無處奔逃，蘋果生產線25%移往巴西，這是既定政策，未來富士康的生產線在中國，可能砍掉一半以上。

中共國2億失業人口

中共國剛剛宣布武漢瘟疫期間，失業率只有5.9%，這和瘟疫死亡數字一樣騙人，不久前，中國商業部剛宣布，第一季度經濟成長是 -6.8%，如果GDP降1%就是200萬人失業，算一下就有1.4億失業人口，這還沒有把回老家的農民工計算在內，如果全部總計，中國目前失業率至少20%上下，這也是為什麼中共要拼命拉住台商大腿，但是，台商也要算一下，目前中國瘟疫未除，看看上海機場空蕩蕩，就可以知道現在進入中國的風險，不只是丟錢而已，很可能丟命，想一下，把錢搬出來已經不容易，搬不動的機器就拉倒吧。

但是，習近平最擔心並不是中共兩會的反習力量，而是俄羅斯瘟疫越來越嚴重，俄羅斯疫情很奇怪，四月確診數字突然向前衝，迎頭趕上歐洲國家，已經變成全球第二名，每天上萬人確診，死亡率攀高，普丁的聲望下跌，不復工的話是餓死，復工群聚效應是病死，俄羅斯人民已經把帳算到中國頭上，美俄兩國聯手，比兩會的反習壓力更大。

沒飯吃的中國人，是否站起來革命，還必須有一個條件，那就是推倒網路高牆，川普的國師班農5月16日接受福斯電視訪問說，「保守派陣營已經投資30億美金，準備今年10月之前，把中共建構的網路圍牆拆除，拆除網路圍牆的行動，已經進行」，班農表示，「至少有幾百位電腦高手投入這項行動，只要紅色圍牆順利被拆除，14億中國人將會重見天日，走出被中共洗腦的監獄，見識這個世界和中共洗腦的不一樣」，班農說，「只有讓中國人頭腦清醒，感受自由，愛上自由，中國才會被拯救」。

共產黨是世界上最理解人性的黑幫，也是最邪惡的政黨，但是，他把理解人性用在控制人類，謀取自己的私人利益和權力，甚至不惜剝奪反對者的自由，犧牲無辜者的生命，要推倒紅色政治高牆，必須先推倒網路圍牆，以後，沒有中國人會因為翻牆看世界而被定罪，這是推翻中共政權最有效的方法。