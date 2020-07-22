一份美國國會參議院外交委員會民主黨人的最新報告說，北京正使用不斷日新月異的科技手段來監控網路和審查信息，這種由政府打造出來的「數位威權主義」（digital authoritarianism）不僅在中國境內靈活運用，更同時積極向海外輸出。報告警告，如果美國及其盟友不採取應對行動，未來網際網路制定新標準和規定將會又北京來制定。

這份題為《新的老大哥：中國和數位威權主義》的參議院少數黨報告詳述了中國政府如何以科技作為工具在數位領域創造數位威權管理模式，透過發展人工智能、人臉識別和5G網路來進行大規模的監視和信息控制，以此持續強化境內的威權統治模式，同時將這樣的模式擴張輸出至海外，例如委內瑞拉、烏茲別克、津巴布韋等國家。

美國的社交媒體和搜索引擎包括谷歌、推特和臉書等平台在中國境內都是被禁止的。

撰寫這份報告的參議院外交委員會首席民主黨議員梅南德茲（Sen. Bob Menendez, D-NJ）星期二（7月21日）在報告發布討論會上表示，中國沒有選擇加入美國所協助建立起來的國際秩序，反之，中國共產黨試圖尋求通過經濟、軍事對抗、掠奪性的金融手段和輸出其治理模式來發展並主導全球秩序的願景。

他說：「過去十年裡，我們目睹了中國通過開發和實施一套新的技術和做法來挑戰民主治理的核心原則，挑戰開放、安全和可互通的網路空間的本質，並進而挑戰自由社會的基本原則，」梅南德茲在會上說，「中國領導人試圖為數位領域創造一種新的治理模式，這種模式扼殺言論自由，限制隱私，侵犯基本人權，並蔓延到我們的家庭、工作和禮拜場所的模擬世界，對生命、自由和追求幸福的理念構成威脅，威脅到人們擁有任何一點隱私的能力、人們自由旅行的能力、以與官方黨派路線相反的方式表達自己的能力。 」

「我把這種新的治理模式，即使用新興技術，以壓抑和壓制的方式控制其公民權利、自由和行動的治理模式，稱為數位威權主義」來自新澤西州的梅南德茲參議員說。

參議院外委會民主黨人所公佈的報告還提到，中國政府在全球爆發大流行病期間收集大量數據，更新了監測技術的使用，強化了政府的應變能力。報告還討論北京為加強控制信息頒布新法律，以及支持對相關技術研發的投資。

報告提到，中國輸出數位威權的治理模式和設備是為了增加其在國際舞台上的影響力，並在包括世界貿易組織、世界衛生組織等在內的國際組織謀求對未來決策的主導力。

上個月，眾議院外交委員會的共和黨人發布了一份少數黨報告，指責中國共產黨政府在新冠病毒大流行病爆發初期隱瞞真相並為此要承擔責任。

華為與抖音

兩黨議員先後發布報告的時機正值美中緊張關係持續惡化之際，兩國在貿易、人權和南中國海的軍事問題上僵持不下。

川普政府正考慮禁止中國視頻分享軟件抖音海外版TikTok的使用。美國國會眾議院星期一通過法案，將全面禁止聯邦僱員在政府設備上使用TikTok。有關提案的參議院版本星期三將在參議院國土安全委員會進行表決，預計將順利獲得通過。

華盛頓一直敦促其盟國將中國科技巨頭華為的產品排除在5G網路建設之外，並努力為制裁華為和其它中國企業鋪平道路。

兩黨對華為風險高度共識

在黨派立場嚴重分歧的華盛頓政壇，國會民主黨外交領袖梅南德茲告訴美國之音，兩黨在華為所帶來的安全風險和應對中國輸出數位威權的問題上具有高度一致的急切性。

「我認為這是兩黨都一致同意的問題，」梅南德茲對美國之音說，「對中國數位威權主義的擔憂，正如我們最近所看到的香港的情況。我們看到數位威權主義的運作，對華為、TikTok和其它許多因素，中國試圖利用這些數位優勢來變成中國的利益優勢。因此我認為兩黨對此都深感擔憂。」

梅南德茲還呼籲行政當局在應對中國問題上積極與認同相同價值觀的國家合作，尤其在5G網路建設中必須共同將華為排除在外。

「我認為我們可以繼續尋求方法，不僅是讓華為無法在美國立足，在我們的外交政策中，我們也應該明確向那些認為是我們盟友的國家表明，如果他們繼續要使用華為的話，就會破壞情報系統的神聖性，那他們就不能做我們的盟友，不能與我們分享情報或讓我們與他們分享情報」梅南德茲說。

英國政府上週以安全為理由宣布將全面禁止英國企業採購華為的5G設備。與此同時，美國國務院又以協助侵犯人權為由頒布了針對華為在內的中國科技企業某些員工的簽證限制。

報告政策建議

參議院外委會民主黨人的報告最後針對中國數位威權主義的崛起和擴張提出建議，包括美國應該與盟友合作，積極開發能取代中國5G技術的替代品，以及透過公私合營等方式創建一個基金會，支持世界各地對抗中國使用大規模監控行為的非政府組織和智庫。

梅南德茲說：「中國為發展、擴大、輸出數位威權主義並使之制度化做出各種協同努力，試圖使其成為數位領域未來的治理模式，這是美國、我們的盟友與合作夥伴以及整個國際社會面臨的政治、經濟和安全的根本關切。正如這份報告所闡述的那樣。」

「中國正在沿著多面向培植數位威權主義，利用其全部政策工具，包括政治、經濟、外交和脅迫手段來按照其想要的樣子塑造數位領域。如果成功。中國將書寫未來的網路空間規則，而不是美國和其他志同道合的國家，」梅南德茲說。