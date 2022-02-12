日本治理台灣五十年，所以在台灣人日常生活中，留下很多語言，例如pan（麵包），tempero（天婦羅），這些文字是十六世紀來到長崎的葡萄牙船員留下的，並非英文，很多人以為日文外來語肯定是英文，其實不然。

日本外來語有很多語言，要追蹤到更早的歐洲語言，因為十五世紀歐洲貿易船已經來到日本，而且留下很多飲食習慣，例如天婦羅就是裹著麵粉炸出的海鮮，包括炸蝦、炸魚，但是，有一句話比較奇怪，那就是蕃茄醬。台灣社會年紀稍長者，應該記得這個詞：ketchup，意思是蕃茄醬，小時候，我以為是英文，其實不然，這句話顯示複雜的大航海時代，東西文化交流的狀況。

ketchup發音是（茄汁），這是廣東潮汕漁民的發音，中國福廣兩地港口，是歐洲貿易船最早接觸的地方，也有日本貿易船來到此地，當蕃茄被葡萄牙人從南美帶到廣東，潮汕人就在製造魚露的時候，加入磨淬的蕃茄，製成不同風味的茄汁，這種茄汁是喜歡吃生魚片的潮汕漁民的最愛，吃生魚最早是潮汕人，後來被日本船員帶到日本，順便把茄汁帶回去。

傳統醬油叫魚露，由新鮮魚醃漬而成，越南還保留這種土法，台灣醬油是黑豆醃漬，不同於魚露，香港人也叫魚露，不是黑豆醬油，兩者有別。

現代的蕃茄醬用玻璃瓶裝，因為ketchup，比較少人知道，因此特別在外包裝上面加寫tomato作為辨識。