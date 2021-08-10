台灣防疫成功，並不只是因為疫苗，而是藉由公共衛生防疫手段，不要得到武漢肺炎絕對比得到武漢肺炎之後再來治療，更加事半功倍，不生病才是最高指導原則。示意圖／擷自網路，民報合成

東京奧運於8月8日閉幕，本人於今年7月23日奧運開幕式當天於《民報》發表專文：〈 力拚東京奧運閉幕時，台灣疫苗覆蓋率亞洲一哥！ 〉；截至8月8日為止，台灣累計疫苗接種9,180,297人次，AstraZeneca 接種6,116831人次，Moderna 接種3,063,466人次；疫苗接種人口涵蓋率36.95%，劑次人口比39.09％；所以大家要相信台灣，相信自己，同島一命，不要唱衰台灣，要用心愛台灣！

以每十萬人口武漢肺炎的死亡人數來衡量一個國家或地區之防疫成績最為客觀，也可以用來比較世界各國的防疫成績；累計至8月8日，全國確診15790人，全國死亡813人，全國每十萬人口死亡3.4人；死亡人口當中新北市佔401人，台北市佔309人，雙北總共死亡710人，佔全國總死亡人數的87.3％；台北市人口265萬，死亡309人，每十萬人口死亡11.7人；新北市人口402萬，死亡401人，每十萬人口死亡10人；雙北佔台灣人口2357萬的28.3％，卻佔總死亡人數的87.3％，台北市和新北市的防疫成績顯然是台灣最差；簡言之，雙北防疫不力，死的人也最多！

台灣的防疫成效，在全世界屬於績優組，但截至目前為止，台灣防疫成功，並不是因為疫苗，而是藉由公共衛生防疫手段，不要得到武漢肺炎絕對比得到武漢肺炎之後再來治療，更加事半功倍，不生病才是最高指導原則。

公衛防疫手段壓制疫情

為什麼台灣防疫能夠成功？有以下幾點：

1.政府領導有方：中央疫情指揮中心一年半來的辛勞，大家有目共睹，民眾宜知福惜福，繼續配合中央疫情指揮中心，做好個人份內工作。

2.台灣民眾有戴口罩的習慣：因為武漢肺炎主要是藉由空氣、飛沫和氣溶膠等傳染，全民帶口罩，避免將病毒傳染給他人，或被他人傳染，絕對是最簡單又高CP值的方法；歐美許多國家民眾非常不喜歡帶口罩，也造成防疫上的重大缺口。

3.台灣人防疫意識高，這點可從三級警戒之後，台灣民眾的自主封城和民眾搶打疫苗的情況看出。

流行病學上，病毒如果沒有受到公衞和醫學手段如疫苗、避免群聚、保持社交距離、戴口罩、不觸摸眼鼻口、良好室內通風、邊境管制等的控制，病例將呈指數型成長：原始武漢病毒的基本傳播率R0大約是2.6、英國變種病毒大約是4、印度 delta 變種大約是6；最近傳進台灣的絕大多數都是delta 變種，現階段除了嚴守邊境，阻絕病毒於境外，也要嚴防偷渡客這個大漏洞；特殊交友圈的朋友們也要潔身自愛，才不會加深民眾固有的成見。

這將會是一場長期的戰爭，大家要有心理準備！



台灣防疫成功乃是同時採取公衞和醫學手段，如疫苗、避免群聚、保持社交距離、戴口罩、不觸摸眼鼻口、良好室內通風、邊境管制等多方控制而成。示意圖／Pixabay，民報合成