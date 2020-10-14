從蒙古語教學問題，引發這一波內蒙古民情抗爭運動，是中共政權長期的執政弊病與錯誤。民族區域制度，是一個複雜的系統工程，能否保障各民族一律平等與實現各民族的共同繁榮發展，恰好可以檢驗與衡量國家的民族政策與制度問題。

為此問題，筆者與內蒙古人民黨主席、南蒙古大呼拉爾（議會）主席、自由印太聯盟副主席席海明，有了一次約談。席海明認為，最近在內蒙古地區因蒙古語教學問題，引發中小學生與學生家長、教師的抵制與反對，一度激起社會各界的聲援與抗爭，究其本質，是中共專制獨裁政府的特性所致，是中共長期歧視性民族政策的惡果。以下是我們談到的幾個問題，與讀者分享……

蒙古語教學問題是否有結果

網絡上有視頻傳播：內蒙古大學副校長齊木德道爾吉教授十分委婉低調地指出：內蒙古幾十年的民族教育其實很成功，如今對現有民族語言教育做不適當的修改，是對成功模式的否定，不利於民族的團結，更不利於社會的穩定發展……。但目前這段溫良恭讓的視頻竟然已被屏蔽，忠言逆耳，眼下蒙古語教學問題的走向如何？中共當局的政策有否稍微退讓並做調整呢？可惜答案是否定的。

席海明說：中共的事，說起來一言難盡，中共採取封閉與阻斷措施，從幾個方面限制與落實：

1、中共對學生、家長與老師的抵制與抗拒言行，及社會上與網絡群體中談論的蒙語教育問題，定性是「反政府、分裂國家」行為。

2、中共通過數字化監控監管，杜絕與切斷內蒙與海外的一切聯系，中共指海外的媒體與社會聲援與支持，是「海外敵對勢力」推波助瀾。

3、關閉與刪除一些微信群組與視頻等，比如上述內蒙古大學副校長齊木德道爾吉教授的視頻講話被刪除，前一陣議論與傳播關於蒙古語教學問題的微信群組，一一被網警封閉。

席海明指出：目前與內蒙古的連線全部被切斷，前一陣國內傳言，內蒙古各州各城市，因蒙古語教育新規定而引發反對抗議運動，政府抓捕了約有五千餘人，也有傳說八至九千人左右。

席海明憤懣道：中共的統治愈來愈專橫野蠻了，幾乎超過了毛時代的紅色恐怖，可說是登峰造極了。

蒙古民族的悲情與痛苦

席海明說：作為蒙古族後裔，面對內蒙古地區被中共政策性蠶食，我們在自己土地上演變成了少數民族，這已經夠悲催與傷心了，眼下中共政府還嫌漢化的腳步太遲緩，居然直接從我們民族的文化與語言開刀與閹割，是可忍孰不可忍！

席海明掰著手指道：蒙古人講蒙語，天經地義，但是外界可能不清楚，不了解，我們內蒙古人講蒙語有「三難」。

一難：內蒙古大環境被異化了。蒙古廣袤草原是我們祖先留下的家園，而我們蒙古人卻成了這片土地上的少數民族，內蒙古人口計2470.6萬餘（2010年統計數據），其中漢人是1965萬餘，占79.54%，蒙古族人是422萬餘，僅占了17.11%。社會生活的大環境，發生了質的變化，在我們土地上還留存多少蒙古族傳統的民風民俗民情呢？

二難：不同的生活方式和風俗習慣，是文化與語言發展的大環境。內蒙古地區的地級大城市有九個，比如: 呼和浩特、包頭、烏海、赤峰、通遼、鄂爾多斯、呼倫貝爾、巴彥淖爾、烏蘭察布，這些城市的人口均在200〜400萬之間，大城市的文化與語言環境，幾乎被破壞，猶如斷壁殘垣，失去了基礎土壤，很多城市的蒙古族孩子已不會說蒙古語了。反而在草原與農村，還能保留住蒙古族的民風民俗，及傳統文化與語言。

三難：中共原來政策性規定的「雙語教育」，只是保留了一小塊蒙古文化與語言自由翺翔的空間，對我們蒙古人來說，已是彌足珍貴了。但還是遭遇中共的權力限制與政策消滅，比如：在內蒙古地區，同樣是申辦孩童的幼稚園，蒙古人遞交申請，不予批准，而漢人的申請，就批准。目前僅有的「雙語教育」還被政策性壓縮，這還讓不讓蒙古民族生存了？



尊者達賴喇嘛（左2）與席海明（前右2）。圖／田牧提供

警告中共的民族惡政策懸崖勒馬

面對中共的野蠻霸淩政策，席海明憤慨道：令我義憤填膺，不僅是我，我的蒙古族同仁與朋友們，都想為家鄉的父老鄉親做些什麽，但這也難，我們一旦出手，結果反而害人。中共猶如土匪黑幫綁架一般，動輒拿我們國內的親屬家人撒氣報復。

早在上世紀八十年代初，席海明就是轟動全國的內蒙古學生運動領袖，為此一生名列中共安全機構管控的黑名單之首，北京「八九民運」時期，他成為中共眼裡「長鬍子的幕後黑手」，上世紀九十年代初，他一路輾轉抵達德國。

席海明說道：中共政府真是口蜜腹劍，表面上一口一個民族自治政策，什麽民族團結政策，可在現實生活中，還是繼承歷史上漢人的「何日平胡虜」，及孫中山的「驅逐胡虜」政策。蒙古人曾經統治過這個世界，是英雄與高尚的民族，半個多世紀以來，在中共的體制內，我們保持與維護著民族的尊嚴與禮儀，但並不等於蒙古族可任人欺負與淩辱。

近期來，中共欺淩香港的《國安法》，及在新疆維吾爾地區搞的「集中營」人權案例等，令我們蒙古族人民也看清了中共政府真實面目。希望中共政權懸崖勒馬，避免重演香港、西藏、維吾爾、台灣等一幕幕人間悲劇。

席海明說道：我們的孩子學習蒙古語，是天大的好事，應該受到國家、社會的支持與鼓勵。每年的9月26日是「歐洲語言日」，這一天用來「慶祝歐洲語言的多樣性」，提醒公眾注意語言的重要性和多樣化，以擴大學語言的範圍、推廣多語制和文化傳播，這樣能促進歐洲語言和文化的豐富多彩。

1993年，聯合國通過了一個決議：《民族、宗教和語言上屬於少數群體的權利宣言》，第一條包括：1、各國應在各自領土內保護少數群體的存在及其民族或族裔、文化、宗教和語言上的特徵並應鼓勵促進該特徵的條件。2、各國應採取適當的立法和其他措施以實現這些目的。

席海明呼籲：我敦促中國政府按部就班，回歸到憲法與法制上來，中國《憲法》規定：「各民族都有使用和發展自己語言文字的自由。」讓我們的孩子們平靜地回到教室學習蒙古語，若中共政府強行阻斷孩子學習蒙文的機會，是在他們幼小的心靈中播種仇恨，孩子們有自己的記憶與覺悟。若中共執迷不悟，無疑在造就新一代中共政權的反抗者。

最後席海明問候家鄉人：向這次風波中，我們的孩子、家長與老師，致以崇高的敬意和誠摯的問候！希望我的家鄉蒙古草原，重回「天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊」的天然景致中......



世界維吾爾代表大會名譽主席熱比婭（中）與席海明（右）。圖／作者提供