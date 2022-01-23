「推敲」是譴詞用字的修辭要訣，其典故眾所熟悉，來自傳說，唐代賈島騎驢作詩「鳥宿池邊樹，僧敲月下門」，猶豫於「推」與「敲」之間，拿捏不着何者為佳，請教「文起八代之衰」的國學大師韓愈，由他敲定「敲」字。自此千百年來捨「推」擇「敲」，列為典範。我則期期難予茍同，甚至舉雙手反對，並質疑韓愈的推敲功夫。

夜闌人靜，尤其幽寂的寺院，宜悄悄推門而入，避免打破四周的寧謐，噪擾沉睡中的和尚與沙彌，僧侶概皆具有佛心與道行，慈悲為懷，溫文和善，不致粗魯無禮才對，如此方始合情合理。若敲門，就會嚇走夜宿池邊樹上的鳥隻，也會吵醒眾僧，驚動鄰居，而且讓人知其浪遊晚歸，不守清規。既未替別人著想，缺乏「公德心」，徒顯修養不足，又自暴其短。因此「推」勝於「敲」。

其實，關鍵在於寺門是否上鎖？以及此僧有否鑰匙？掩門不鎖，或夜未深還沒鎖門，或他帶著鑰匙，根本不必敲門，開門進去就是，便無推敲的困擾。

門關而未鎖，表示佛堂聖地，夜不閉戶，歡迎善男信女隨時出入，甚至無虞閒雜偷盜入闖。鎖門即是僧家禁地，打烊而息，外人止步，或防範宵小，何異於商店行號和公家機關？佛家普渡眾生，日夜敞門，雖設而常開，則「推門」即可；寺院門禁森嚴，白天開放作業，晚上閉門謝客，則須「敲門」。「推門」或「敲門」乃取決於寺廟的宗旨與社會風氣。韓愈用「敲」，莫非意指後者？實則「推」優於「敲」。

夜深上鎖又沒鑰匙才須敲門，「敲」字僅適用於此。

沒鑰匙有幾種可能：（一）沒帶出去或忘了帶出去，（二）忘了帶回來或遺失，兩者皆因疏忽而致打擾了別人，罪該責己。（三）外來的和尚不告而來，亦即不速之客，寺裡事先不知情，敲門叨擾，在所難免。（四）這門非寺門而是民家的門，「推」門表示熟識慣訪，或預先有約；「敲」門表示臨時專訪，必有要事。（五）這門非寺門而是尼姑庵的門，「推」門即是人約黃昏後的暗通款曲；「敲」門則是冒昧，動機可疑，僧人為何敲門夜訪？可真耐人尋味了。

第五項並非筆者缺德，信口開河，而是史上有據，不信請看─清朝才子鄭板橋當濰縣知縣時，因一位尼姑涉及桃緋而請求還俗，他即席批曰：「褪禪心，起凡心，脫袈裟，換羅裙，准！准！准！准妳嫁夫君，免得僧敲月下門」。若她的對象係空門外的漢子，尼姑已破色戒，還俗嫁人之前，怕有偷腥的和尚聞風而至，「敲」門求歡也！若其未婚夫就是來敲門的那位僧人，則鄭才子囿於成語，或沿用典故，未加推敲，而致錯用「敲」字，應改為「推」！試想，尼姑與和尚暗渡陳倉，哪有幽會時公然敲門之理？用「敲」字，指的是好逑的新歡（登徒子），用「推」字，則是識途的舊愛（老情人），兩者判然有別。

總之，「敲」字多不懷好意，推敲之後，以「推」為是。

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