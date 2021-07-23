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每日國際焦點

中國情報單位於海南島偽裝公司的駭客，自柬國外交部盜取柬國要與中國針對湄公河談判的相關資訊。

美國貿易代表戴琪力挺澳洲，中國稱中澳關係緊張是因為澳洲干預中國內政。

美軍空襲塔利班目標以協助阿富汗政府軍。

馬來西亞數千名年輕醫師計畫罷工爭取正式雇用與改善工作條件。疫情爆發下年輕醫師被迫大量加班無加班費，已有數十名醫師辭職抗議。

日本

與其他地區不同，疫情對日本腳踏車、電動腳踏車銷售沒有明顯幫助。

南韓

惠譽國際將南韓長期外幣發行人違約評等評為AA-，展望穩定。

浦項鋼鐵在全球造船、家電強力需求帶動業績下，第二季業績來到歷史新高。

北韓

國營媒體警告熱浪侵襲。北韓今夏均溫高達攝氏35度。全國僅1/4人口有電力，幾無冷氣。

澳洲

萊納斯稀土取得澳洲政府1480萬澳幣資助，以商用化新精煉技術已生產高純度稀土。澳洲希望降低戰略原料對中國依賴程度。

印尼

電子商務平台Bukalapak上市募資達15億美元，股東包括微軟，成為印尼最大規模首次公開上市，市值達營收47倍，遠高於中國拚多多的13倍。

2032年奧運主辦權由澳洲布里斯班奪下，印尼不放棄，繼續爭取2036年主辦奧運。

印尼漁業5年計畫，將利用較多配額，發展更多遠洋鮪魚船隊進入印尼經濟海域以外的公海作業，與台、日、韓、中競爭。

印度變種肆虐，印尼巴布亞佔床率100%只能緊急搭帳棚收治病患。

菲律賓

呂宋島本格特省6月登革熱案例483例，較前一年大增近倍。

馬來西亞

數千名年輕醫師計畫罷工爭取正式雇用與改善工作條件。疫情爆發下年輕醫師被迫大量加班無加班費，已有數十名醫師辭職抗議。

新加坡

啟用登革水庫上面積45公頃的水面太陽能發電場，由勝科工業開發，共12.2萬片太陽能電池面板，最大發電容量60百萬瓦，將用來供電5座汙水處理廠。

越南

與美國交涉授權生產mRNA疫苗可於第四季獲2022年初開始生產，年產能1~2億劑。

泰國

豐田3泰國廠因零件短缺暫時停產。

緬甸

無視疫情仍逮捕加入反政府抗爭的醫師。

中國

美國貿易代表戴琪力挺澳洲，中國稱中澳關係緊張是因為澳洲干預中國內政。

印度

農民又繼續抗爭，在國會前靜坐。

阿富汗

美軍空襲塔利班目標以協助阿富汗政府軍。

巴基斯坦

雨季暴雨造成開伯爾-普什圖省14死26傷。

前駐南韓、哈薩克大使女兒於首都伊斯蘭馬巴德遭謀殺。

柬埔寨

中國情報單位於海南島偽裝公司的駭客，自柬國外交部盜取柬國要與中國針對湄公河談判的相關資訊。

塔吉克

因應阿富汗局勢舉辦史上最大軍事演習。

烏茲別克

美國要求烏國接納數千等待美國簽證通過的阿富汗撤離者，烏國表示沒有法律基礎，予以拒絕。

歐盟

計畫經援阿富汗與鄰國，以避免難民湧入歐洲。

英國

研究顯示延長輝瑞疫苗兩劑中間的施打間隔可增加抗體。

法國

總統馬克宏可能受以色列NSO軟體公司的飛馬間諜軟體監控，因而更換手機。

瑞士

瑞士總統 Stefan Holenstein表示是推動女性義務役的時候了，國防部長Viola Amherd宣布定下軍中女性比例10%目標，目前軍中僅0.9%為女性。瑞士僅男性有義務役，體格不合者服替代役或是加稅，若要女性服義務役需修憲。

瑞士被歐盟Horizon Europe學術計畫列為第三國，學界呼籲瑞士政府與歐盟恢復穩定關係。

義大利

與斯洛文尼亞達成共識將恢復共同邊界巡邏已打擊非法偷渡客。

西班牙

700MHz頻寬5G招標，共進帳11億歐元，Orange、Telefonica、Vodafone得標。

俄羅斯

為Twitter不肯依要求移除內容，罰款550萬盧布（7.44萬美元）。

6~7月間多次測試，將俄國網路自網際網路斷開隔離，仍可國內獨立運作。

波士尼亞赫塞哥維納

俄國支持波黑內部塞爾維亞自治區，提出要求關閉波士尼亞聯合國和平特使辦公室，在安理會提案僅中俄兩國支持，遭否決。

美國

眾議院通過阿富汗特別移民8000人簽證。

墨西哥

準備支援古巴糧食與醫藥。

巴西

政治領袖聯名表示2022年大選如期舉行。總統波索納洛抨擊現行選舉舞弊，要求全數改為實體當面投票，但在國會不受支持，日前國防部長受訪表示若未改為全面實體當面投票，2022年大選可能延後，引起軒然大波。

阿根廷

向俄國抗議史普尼克V疫苗到貨延遲。

智利

核准緊急使用俄製史普尼克V疫苗。

哥倫比亞

逮捕10名先前射擊總統Ivan Duque所搭乘直升機的嫌犯。警方稱主謀為在委內瑞拉策畫的前哥倫比亞人民軍領袖。

委內瑞拉

英國制裁獨裁者馬杜羅的代表Alex Saab，Alex Saab目前羈押於維德角監獄等待引渡至美國中。

厄瓜多

2所監獄大暴動22死。

古巴

美國以鎮壓民主抗爭罪名，制裁古巴國安局長、內政部保警單位。

海地

海地角暴動設立路障抗議前總統 Jovenel Moise遭謀殺。

薩爾瓦多

以貪汙與洗錢罪名逮捕前總統Salvador Sanchez Ceren與9名前高官。

以色列

因應印度變種，宣布將恢復只有免疫者才能進入公共場所的管制規定。

阿拉伯聯合大公國

杜拜國際機場發生飛機擦撞無傷亡，跑道一時關閉。

伊朗

在阿曼灣賈斯克港設立石油轉運站，以繞過戰略要衝荷姆茲海峽，預計每日出口100萬桶原油。

南非

日前朱馬派暴動造成276死。警方調查其中168件可能為謀殺案。

開普敦港口受到駭客攻擊停擺貨運大亂。

摩洛哥

超過300偷渡客越界前往西班牙飛地梅利利亞，238人成功。可能再度引起西班牙與摩洛哥緊張關係。

馬利

法軍與美軍共同行動，夜襲擊殺2恐怖份子。

赤道幾內亞

英國以貪腐奢侈罪名，制裁赤道幾內亞總統之子、副總統 Teodoro Obiang Mangue。 Teodoro Obiang Mangue買下價值1億美元巴黎豪宅，3800萬美元私人飛機、無數超跑，價值27.5萬美元麥可傑克森穿過的手套。

馬達加斯加

警方逮捕6名意圖暗殺總統嫌犯。

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