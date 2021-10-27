美國國務卿布林肯星期二（10月26日）說，美國支持台灣參與聯合國系統，台灣已經成為一個民主成功故事，美國鼓勵所有聯合國成員和美國一起，支持台灣參與聯合國系統及國際社會，共同解決全球所面臨的問題。就在這位美國首席外交官發表這項聲明之前，中國政府援引聯合國大會50年前通過的2758號決議表示北京反對美國支持擴大台灣參與聯合國活動。

台灣模式與聯合國價值觀一致

布林肯在國務院正式發布的 台灣是全球高科技經濟的關鍵，也是一個旅遊、文化及教育樞紐，「我們與很多聯合國成員都視台灣為一個寶貴夥伴及可信賴朋友。」

他說，「在國際社會面臨眾多前所未有的複雜和全球議題之際，至關重要的是，所有利益相關者都能協助解決這些問題，這包括生活在台灣的2400萬人民。台灣有意義地參與聯合國系統不是一個政治議題，而是一個務實問題。」

布林肯接著在聲明中說：「過去50年來絕大多數時間裡台灣大力參與特定聯合國專門機構的事實，正是國際社會珍視台灣貢獻的明證。然而，近來台灣未被允許對聯合國的工作做出貢獻。儘管每年有數以千萬計的旅客經過它的機場，台灣在國際民航組織（ICAO）每三年一次的大會中卻沒有代表。儘管我們可以從台灣對COVID-19大流行病做出的世界級的響應中學到許多，台灣卻不在世界衛生大會中。」

布林肯繼續提到，來自全世界公民社會成員每天都在參與聯合國活動，但台灣的科學家、技術專家、商務人士、藝術家、教育者、學生、人權倡導者及其他人士都被阻止進入並參與這些活動，「僅僅只是因為他們所持的護照。」

鼓勵聯合國成員共同支持台灣參與

他強調說：「排除台灣破壞了聯合國及其相關組織的重要工作，所有這些工作都能從台灣的貢獻中獲益良多。我們必須運用所有利益相關者的貢獻來解決我們的共同挑戰，因此，我們鼓勵所有聯合國成員國加入我們，支持台灣在所有聯合國系統及國際社會的大力和有意義的參與，並符合我們在《台灣關係法》、三個聯合公報及『六項保證』指引下的『一個中國』政策。」

在布林肯發表這番書面聲明之前，美台高層官員上星期才針對如何擴大台灣參與聯合國及其他國際論壇的問題舉行了工作組視頻會議。

美國國務院發言人普賴斯在星期一的例行記者會上說，這個工作組會議旨在討論如何支持台灣有意義地參與聯合國以及如何運用其專長做出貢獻，以解決全球性的挑戰，包括公共衛生、環境與氣候變化、發展援助、技術標準及經濟合作領域的挑戰。

普賴斯說，「本屆政府認為，作為一個領先的民主政體，台灣能就這些重要挑戰對全世界，包括在國際論壇之內做出許多貢獻。」

1971年10月25日聯合國大會通過2758號決議，「恢復」了中華人民共和國在聯合國的合法權利，台灣也從那時開始被排除在聯合國系統外。

台灣外交部發言人歐江安星期一說：「1971年10月25日聯合國大會通過第2758號決議有其時空環境背景，該決議只決定聯合國內有關中國代表權席次問題，並未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣人民。」

美國國務院官員上星期說，中華人民共和國「不當使用」2758決議來排除台灣的國際參與。

近年來，支持台灣參與聯合國系統是美國國會兩黨人士的共同立場，也對此提出許多相關立法，要求國務院為擴大台灣國際參與提出策略。

議員：中國扭曲誤導2758號決議

星期一是承認中華人民共和國的聯大2758決議通過50週年。參議員梅嫩德斯、英霍夫與眾議員貝拉、麥考爾、夏伯特等多位來自民主與共和兩議員在這一天都發表

眾議員麥考爾（Michael MacCaul）在眾議院外委會共和黨的聲明中說，「聯合國2758號決議沒有說台灣是中國的一部分，沒有說中國可以在聯合國代表台灣，沒有涉及台灣主權問題，甚至根本沒有包含『台灣』這個詞。」

星期二，參議院外委會首席共和黨參議員里施（Jim Risch）也在一個聲明中說，過去50年來，中華人民共和國利用2758號決議不公正地排除台灣參與聯合國及其相關組織，「甚至阻止台灣公民進入聯合國大樓。這個將台灣排除在國際舞台之外的可恥行為弱化了聯合國成立的基本準則。」

里施說，台灣體現了聯合國憲章的精神，讓公民享有基本人權並致力於維護國際和平與安全，而中華人民共和國卻普遍侵犯人權，並使用其經濟及軍事力量破壞台海、南中國海及東中國海和平與平安全。「不應允許北京把聯合國當作追求其政治手段的傀儡，美國及其盟友必須持續為台灣在國際舞台的有意義參與和接觸發聲。」