國立東華大學前學生會長許冠澤等3名社會學系畢業生，因拒繳校內違規停車罰款，被學校以未辦妥離校手續為由，扣發畢業證書，導致3位學生無法到研究所註冊或到職場就業，除了向教育部提出訴願，18日更到教育部抗議。對此東華大學主任秘書古智雄回應，依校規，畢業學生須辦妥離校手續才能領畢業證書，然而，為避免3人後續就學就業權益受損，17日已先發出「畢業證明書」。可是，「畢業證明書」和「畢業證書」仍然不一樣，學生還是會繼續爭取。

另一方面，機車違停、違騎，向為各大學的痛，限制太多，學生反對，自由穿梭校園，卻又易釀成事故，大家同感難過。最令人神傷的，莫過於學生在校外發生車禍，甚至，年輕的生命早早枯萎，徒留惋惜。因此，身為師長或家長最放心的，莫過於孩子不會要求購買機車，也不搭乘機車，若需外出，則儘量選擇大眾交通工具。

根據東華大學說明，許姓等3位同學在校園騎機車多次違規、行駛禁止機車進入的校園內環道路、停車逾時、違規停車等，危及騎單車及步行學生的安全，3人違規分別為111次、33次及59次，機車每次違規罰金100元，最高違規金達11100元，迄未繳清。顯然，學生有意拒繳，並藉此抗議學校對於機車不合理的規定，但學校也胸有成竹，以為學生總要辦理離校手續，不意，學生卻在此時祭出行政程序法，學生雖領到「畢業證明書」，但終究不是夢寐以求的「畢業證書」，對學校和學生而言，問題仍未解決。

「學生第一」、「學生自理」為原則

近幾年，社會學系的學生，因其所學與受到學生運動的啟蒙，更把校園當實驗場域，致對於相關大學的治理，常有自己的看法，甚至挑戰學校當局。其實，學生是可以溝通的，當發現問題，諸如：通識課程很難選課、宿舍太早門禁關燈、機車停放或禁止進入校園等攸關學生權益事務，皆非學校單方面所能決定。此外，即使相關的會議，皆已設置學生代表，但學生意見能否受到重視，也未可知。最好的方式是秉持「學生第一」、「學生自理」的原則，並邀請各系學會會長或代表召開會議，也請學校相關的主管與教師代表列席。在學生陳述所遭遇的困難之後，再請相關部門即席回答，學生多能瞭解學校設下規定的用意，並反過來支持學校。當然，學校也必須檢討現時的規定，若發現已不適用，得經由校內程序及時做出因應與解決，否則，師生時起齟齬甚至對立，絕非人才培育的初衷。

在相關的大學生網站，對於三位同學機車違停與違規受罰拒繳的作法，反對與贊成互見。然而，學校較正向的作為應是全盤檢視（汽）機車的管理辦法以及離校手續的相關規定；對於已積欠的罰款，則宜與畢業證書的發放分開處理。大學之所以為大，乃因其宏觀視野的大格局，以回應學生的需求，並為社會培育具改革意識與創新作為的人才。