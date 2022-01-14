眾議院軍事委員會副主席盧里亞（Elain Luria, D-VA）說，美國需要新的立法，以便在一旦中國侵犯台灣時能迅速做出反應。圖／擷自盧里亞個人官網

隨著中國在台灣周邊的軍事活動增加，對台灣的軍事壓力正在不斷增強，美國國會也在密切關注台海情勢並採取相關立法作為。眾議院軍事委員會副主席盧里亞說，美國需要新的立法，以便在一旦中國侵犯台灣時能迅速做出反應。

民主黨籍的眾議員盧里亞（Elain Luria, D-VA）星期三（1月12日）在美國水面艦艇協會（Surface Navy Association）一場研討會中表示，如果中國襲擊台灣，拜登總統「並沒有法律的授權來實際上做出反應」，而地區穩定需要美國的反應來維持。

中國侵台美需快速反應

「如果中國今日侵犯台灣，總統必須得到國會授權以採取行動。」美國《星條旗報》星期三報導，在美國海軍服役20年的盧里亞說，「我們不能失去那所需要的幾個月時間來做出反應。」

盧里亞去年10月曾經在華盛頓郵報發表文章做出同樣呼籲。她說，1979的《台灣關係法》規定，總統要在中國侵略台灣時進行軍事干預必須先得到國會的批准。美國的《戰爭授權法》（War Powers Act）也阻礙總統採取同樣行動，依據這個法律，如果美國、美國的領地或美國的軍隊沒有直接受到攻擊，總統要在國外採取軍事干預行動時需要先得到國會的同意。

除了盧里亞外，美國國會兩黨議員都對台海情勢升級表達關注並提出相關立法。

佛羅里達州共和黨聯邦參議員斯科特（Rick Scott, R-FL）去年2月曾提出《防止台灣遭侵略法》（Taiwan Invasion Prevention Act），授權總統在台灣遭中國侵略時採取軍事行動；密蘇里州共和黨聯邦參議員霍利（Josh Hawley, R-MO）提出《台灣防衛法》（Taiwan Defense Act），旨在要求美國維持足夠軍事能力，阻止中國對台灣採取造成「既成事實」的行動。

另外，共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio, R-FL）也曾在2020年10月和民主黨參議員默克里（Jeff Merkley, D-OR）共同提出《台灣關係加強法》（Taiwan Relations Reinforcement Act），要求更新美國對台政策以反應現實，並應對中國對美國和台的安全威脅。

美助台應對中國軍事威脅

與此同時，台灣外交部長吳釗燮星期四在接受法國媒體《法國24》（France24）專訪時也表示，北京軍事能力增強而且在公開談論「侵略」台灣，作為反應，台灣也取得新的武器，並且在加強對中國可能的軍事行動進行準備。他還表示，美國也在非常努力提供台灣防衛武器。

「我可以很誠實的告訴你，美國一直都在非常認真提供先進防衛武器。我們一直在從美國取得先進武器，彼此也在進行軍事討論使台灣有能力保衛自己。」

吳釗燮說，他可以見到過去幾年來美國與台灣合作的程度一直在增加，「無論是在信息交換或提供台灣先進武器，或是協助訓練我們的士兵，或指引我們後備部隊的現代化。」他說，這些都是台灣需要的，「我們了解，防衛台灣是我們自己的責任，我們絕對有決心保衛自己。」

在訪談中，吳釗燮提到中國近年來對香港的鎮壓。他說，當中國宣稱將以「一國兩制」來治理台灣時這是不能被信任的。此外，他也對台灣在立陶宛以「台灣」而非「台北」的名稱開設實質上是大使館的代表處表示歡迎，他認為這是西方國家對北京的看法正在發生轉變的象徵。