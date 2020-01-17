高雄市長韓國瑜角逐總統失利，外傳有中國國民黨中常委要求國民黨協助韓國瑜度過罷免，資深媒體人韋安認為，「罷韓」只不過是些綠營小咖維持聲量的「兒戲」，「台北市長柯文哲鐵定會挺韓不會罷免」，否則剩下柯變成民進黨主要敵人，日子也不好過；對此，柯文哲今（17）日表示，這就是典型的陰謀論，什麼事都要扯到政治。

柯文哲在台灣時間16日下午前往拉脫維亞的首府里加，針對民進黨立法院黨團柯建銘昨天在立法院受訪時提到，柯文哲有跟他聯絡，希望安排幾位民眾黨的新科立委去拜會他，柯文哲今天受訪時表示，柯建銘是他超過20年的朋友，都是新竹來的，本來就認識，不管怎麼樣，柯建銘在立法院做了27、28年，也當過民進黨黨團的總召，號稱民進黨永遠的總召，所以大概要請教他幾件事，包括立法院的運作方式、人脈，還有哪些機關。

柯文哲說，目前民眾黨有5位立委，全部都是新人，沒有在立法院待過，所以要先了解一下立法院的現況和運作方式，才會有想法，也才知道要怎麼改，因此拜會柯建銘的最大用意，是看怎麼協助民眾黨的這5位立委能在最快的時間內進入狀況。

至於韋安認為柯文哲一定會挺韓反罷免，否則到時僅剩柯文哲變成民進黨主要敵人，日子一定也不會好過，柯文哲回應，這種就是典型的陰謀論，什麼事情都要扯到政治，實在是想太多了，把事情想得很複雜，其實就是用簡單的心靈面對複雜的世界。

柯文哲強調，是就是，不是就不是，韓國瑜既然總統大選沒有選上，回去就好好工作，如果不要引起這個罷免繼續下去，韓國瑜這段時間的工作重點就是要能說服高雄市民他還是能夠做下去，所以重點不是他支持或反對，重要的是韓國瑜自己要在最短的時間內去平息過去這段時間高雄市民的反彈。